Büyük Sağlık Riski Oluşturabilir: Fırtınalı Havalarda Kombinizi Kaç Derecede Çalıştırmalısınız?

Büyük Sağlık Riski Oluşturabilir: Fırtınalı Havalarda Kombinizi Kaç Derecede Çalıştırmalısınız?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 18:30

Fırtınalı ve rüzgarlı havalar, sadece dışarıdaki yaşamı değil, evimizdeki konforun ve güvenliğin kalbi olan kombileri de yakından etkiliyor. Şiddetli rüzgarın kombi üstündeki etkilerine dikkat çeken kombi ustaları, sert hava koşullarında yapılan basit hataların hem yüksek faturalara hem de hayati tehlikelere yol açabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: 1,2,3

Fırtınalı günlerde binaların ısı kaybı normalden çok daha hızlı gerçekleşir.

Fırtınalı günlerde binaların ısı kaybı normalden çok daha hızlı gerçekleşir.

Rüzgarın etkisiyle soğuyan duvarlar, kombinin daha fazla efor sarf etmesine neden olur. Usta, bu havalarda kombiyi çok düşük sıcaklıkta çalıştırmanın bir hata olduğunu belirtiyor. Cihazın sürekli devreye girip çıkmasını önlemek ve evi ideal ısıda tutmak için yoğuşmalı kombilerde 40-50 derece, standart cihazlarda ise 50-60 derece aralığı tavsiye ediliyor. Düşük sıcaklık seçimi, cihazı yorarken enerji tüketimini de beklenmedik şekilde artırabiliyor.

Soğuk hava girişini engellemek amacıyla mutfak veya banyolardaki menfezlerin kapatılması, fırtınalı havalarda yapılabilecek en ölümcül hatadır.

Soğuk hava girişini engellemek amacıyla mutfak veya banyolardaki menfezlerin kapatılması, fırtınalı havalarda yapılabilecek en ölümcül hatadır.

Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek baca tepmeleri veya olası gaz kaçaklarında, bu menfezler hayati bir tahliye görevi üstlenir. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı, hava ne kadar soğuk olursa olsun menfezlerin asla bantlanmaması veya kapatılmaması gerekiyor.

Ayrıca fırtına sırasında kombinizden ıslık sesine benzer sesler geliyorsa veya ekranda C6, F5 gibi uyarı kodları görüyorsanız, bu durum atık gazın dışarı atılamayıp içeri geri itildiğine işaret edebilir. Bu gibi durumlarda cihazı zorlamamak, gerekirse fırtına dinene kadar kapatmak en güvenli yoldur. Ayrıca, rüzgarlı havalarda sıkça yaşanan elektrik dalgalanmaları, kombinin hassas ana kartına zarar verebilir. Uzmanlar, hem cihaz ömrünü korumak hem de can güvenliğini sağlamak adına kötü hava koşullarında çok daha bilinçli bir kullanım sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
