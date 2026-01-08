Büyük Sağlık Riski Oluşturabilir: Fırtınalı Havalarda Kombinizi Kaç Derecede Çalıştırmalısınız?

Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek baca tepmeleri veya olası gaz kaçaklarında, bu menfezler hayati bir tahliye görevi üstlenir. Karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı, hava ne kadar soğuk olursa olsun menfezlerin asla bantlanmaması veya kapatılmaması gerekiyor.

Ayrıca fırtına sırasında kombinizden ıslık sesine benzer sesler geliyorsa veya ekranda C6, F5 gibi uyarı kodları görüyorsanız, bu durum atık gazın dışarı atılamayıp içeri geri itildiğine işaret edebilir. Bu gibi durumlarda cihazı zorlamamak, gerekirse fırtına dinene kadar kapatmak en güvenli yoldur. Ayrıca, rüzgarlı havalarda sıkça yaşanan elektrik dalgalanmaları, kombinin hassas ana kartına zarar verebilir. Uzmanlar, hem cihaz ömrünü korumak hem de can güvenliğini sağlamak adına kötü hava koşullarında çok daha bilinçli bir kullanım sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.