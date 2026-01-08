onedio
Bu Hayvanlara Dokunan 45 Milyon TL Ceza Ödeyecek: Türkiye'nin En Değerlisi Seçildiler!

Bu Hayvanlara Dokunan 45 Milyon TL Ceza Ödeyecek: Türkiye'nin En Değerlisi Seçildiler!

Ömer Faruk Kino
08.01.2026 - 17:11

Türkiye’nin biyolojik mirasını korumak adına atılan en kararlı adımlardan biri olan 2025-2026 av dönemi koruma listesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu. 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlığıyla yayımlanan bu liste; memeliler, sürüngenler ve kuşlar kategorisinde ülkemizin eşsiz doğasında yaşam mücadelesi veren 33 özel türü kapsıyor. Listenin en dikkat çekici yanı ise, bu canlılara zarar verenlere uygulanacak olan ve 45 milyon TL’ye kadar ulaşan rekor tazminat bedelleri ile ağır hapis cezaları oldu.

Listenin zirvesinde, Anadolu’nun kadim efsanesi ve en önemli karasal yırtıcısı olan Anadolu Parsı yer alıyor.

Uzun yıllar süren sessizliğin ardından 2019 yılında Batı Akdeniz’de fotokapanlara yakalanarak varlığını yeniden kanıtlayan bu nadir tür, devlet tarafından en yüksek koruma statüsüne layık görüldü. Bilim dünyasında leopar türünün sekiz alt türünden biri olarak kabul edilen ve üzerinde kapsamlı DNA araştırmaları yürütülen Anadolu Parsı’na zarar vermenin bedeli tam 45 milyon TL olarak belirlendi. Üstelik bu suçun cezası sadece maddi tazminatla sınırlı değil; failleri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor.

Doğal ekosistemin dengesini sağlayan diğer yaban hayvanları için de oldukça yüksek ve caydırıcı bedeller açıklandı.

Anadolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan yaban koyunlarından, bozkırın gizemli canlısı çizgili sırtlana kadar her tür için özel bir değer biçildi. Bu düzenleme, Türkiye’nin yaban hayatını koruma konusundaki kararlılığını simgelerken, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması için hayati bir kalkan görevi görüyor.

Yayınlanan yeni rehber uyarınca, yasaklı türleri avlamanın veya onlara zarar vermenin kişi başına ödetilecek tazminat bedelleri şu şekildedir:

  • Anadolu Parsı: 45.000.000 TL (Ayrıca 2-5 yıl hapis)

  • Doğu ve Anadolu Yaban Koyunu: 8.700.000 TL

  • Çizgili Sırtlan: 3.600.000 TL

  • Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi: 940.000 TL

  • Karakulak ve Vaşak: 870.000 TL

  • Alageyik: 720.000 TL

  • Kızılgeyik: 580.000 TL

  • Yaban Kedisi ve Saz Kedisi: 290.000 TL

  • Kum (Urfa) ve Hatay Dağ Ceylanı: 220.000 TL

  • Boz Ayı: 130.000 TL

  • Akdeniz Foku: 120.000 TL

  • Su Samuru: 100.000 TL

  • Kurt: 60.000 TL

  • Karaca: 45.000 TL

  • Alacasansar ve Oklu Kirpi: 36.000 TL

  • Sincap Familyasındaki Tüm Türler: 15.000 TL

  • Ada Tavşanı: 5.000 TL

  • Yaban Tavşanı, Tilki, Çakal, Porsuk, Gelincik ve Yaban Domuzu: 4.500 TL

  • Listede Belirtilmeyen Diğer Memeliler: 3.000 TL

