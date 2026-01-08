Bu Hayvanlara Dokunan 45 Milyon TL Ceza Ödeyecek: Türkiye'nin En Değerlisi Seçildiler!

Türkiye’nin biyolojik mirasını korumak adına atılan en kararlı adımlardan biri olan 2025-2026 av dönemi koruma listesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu. 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlığıyla yayımlanan bu liste; memeliler, sürüngenler ve kuşlar kategorisinde ülkemizin eşsiz doğasında yaşam mücadelesi veren 33 özel türü kapsıyor. Listenin en dikkat çekici yanı ise, bu canlılara zarar verenlere uygulanacak olan ve 45 milyon TL’ye kadar ulaşan rekor tazminat bedelleri ile ağır hapis cezaları oldu.

