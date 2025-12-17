onedio
Gözleri KaraDeniz'in Habersiz Finaline Dizinin Yönetmeni İsyan Etti!

Gözleri KaraDeniz'in Habersiz Finaline Dizinin Yönetmeni İsyan Etti!

Esra Demirci
Esra Demirci
17.12.2025

Dün akşam (16 Aralık) ATV'nin Karadeniz dizisi Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümü bir anda final bölümüne çevrildi. Gözleri KaraDeniz'in final yaptığını seyirciyle beraber dizi ekibi de televizyondan öğrendi. Dizinin yönetmeni Altan Dönmez, habersiz finale isyan etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz'in reytingleri bir süredir kötüydü. Dizinin erken final yapması beklenirken skandal bir olay yaşandı.

Dizinin yeni bölümde alacağı reytingler sonrasında final yapıp yapmayacağına karar verilmesi beklenirken ATV'den beklenmedik bir hamle geldi. Gözleri KaraDeniz'in yeni bölümü bir anda final bölümüne çevrildi ve bu durumu set ekibi, seyirciyle beraber öğrendi. 

Gözleri KaraDeniz dizisinin set ekibine haber vermeden final yapılmasına yönetmen Altan Dönmez sessiz kalamadı ve X'te yaptığı paylaşımla isyanını herkese duyurdu.

İşte Gözleri KaraDeniz'in yönetmeni Altan Dönmez'in habersizce final kararı alınmasına isyan ettiği o paylaşım:

'SEKTÖR ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR!!! 

CANLA BAŞLA ÇALIŞAN ŞAHANE EKİP!HİÇ HAK ETMEDİĞİNİZ BİR ŞEKİLDE ÖĞRENMENİN ŞAŞKINLIĞIYLA BİRLİKTE, HER ŞARTTA,HER ZORLUKTA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN CAN EKİP !SİZLERLE BU YOLU YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUM.HERKESİN TEK TEK ELİNE,YÜREĞİNE,EMEĞİNE SAĞLIK…'

