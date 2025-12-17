onedio
Star TV'nin Sevilen Dizisi Sahipsizler'e Sürpriz İsim Geliyor

Star TV'nin Sevilen Dizisi Sahipsizler'e Sürpriz İsim Geliyor

Esra Demirci - TV Editörü
17.12.2025 - 08:51

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in kadrosunda değişiklikler devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialı diziye intikam için yeni bir karakter dahil olacak. Sürpriz bir oyuncunun canlandıracağı karakteri Altuntaş açıkladı.

Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Sahipsizler'in reyting düşüşü devam ediyor.

Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Sahipsizler'in reyting düşüşü devam ediyor.

Sadık izleyici kitlesiyle ekrana tutunan Sahipsizler'de reytingleri artırmak için pek çok hamle yapılıyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Birsen Altuntaş, Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerde yer aldığı Sahipsizler dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

Hivda Ziza Alp, Sahipsizler'de Devran'dan intikam almak için geliyor.

Hivda Ziza Alp, Sahipsizler'de Devran'dan intikam almak için geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Hivda Ziza Alp, Sahipsizler dizisinin kadrosuna dahil oldu. Alp, intikam almak için Devran'ın otelinde hizmetçi olarak işe girecek Gülsüm karakterine hayat verecek. Bu hamleyle Sahipsizler'in reytinglerinde artış yaşanması bekleniyor.

