Star TV'nin Sevilen Dizisi Sahipsizler'e Sürpriz İsim Geliyor
Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sahipsizler'in kadrosunda değişiklikler devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iddialı diziye intikam için yeni bir karakter dahil olacak. Sürpriz bir oyuncunun canlandıracağı karakteri Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Star TV ekranlarında iki sezondur yayınlanan Sahipsizler'in reyting düşüşü devam ediyor.
Hivda Ziza Alp, Sahipsizler'de Devran'dan intikam almak için geliyor.
