Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Bir Üvey Babanın 4 Yaşındaki Çocuğa Yaptıklarına Dair İddialar Şoke Etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Bir Üvey Babanın 4 Yaşındaki Çocuğa Yaptıklarına Dair İddialar Şoke Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 15:54

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Ercan Yılmaz konusu gündeme bomba gibi düştü. Ercan Yılmaz'ın kızı, 4 yaşındaki üvey kardeşi Emine'nin ortadan kaybolmasına dair önemli iddialarda bulundu. Baba Ercan Yılmaz iddiaları reddederken yayına Raziye Yıldız katıldı. İddiaların ardı arkası kesilmedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta işlenen bir konu tüyler ürpertti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta işlenen bir konu tüyler ürpertti.

4 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolmasıyla başlayan iddialarda Ercan Yılmaz'ın kızı, babasının 4 yaşındaki üvey kızını dövdüğünü ve cinayet işlediğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan genç kadının anlattıklarını akıllar almadı.

Canlı yayına bağlanan kızının iddialarını buradan dinleyebilirsiniz:

