Can Medya ve Show TV'ye Kayyum Atanmasının Ardından Fevzi Çakır Görevlerinden Ayrıldığını Açıkladı

Can Medya ve Show TV'ye Kayyum Atanmasının Ardından Fevzi Çakır Görevlerinden Ayrıldığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 15:33

Show TV, Habertürk gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Can Holding'in 121 şirketine kayyum atanmıştı. Şirketin TMSF'ye devrinin ardından görevine devam eden Ankara temsilcisi Fevzi Çakır, Can Medya ve Show TV 'deki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

Ankara temsilcisi Fevzi Çakır, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TMSF'ye devredilen Can Holding bünyesindeki Can Medya ve Show TV'deki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Fevzi Çakır, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Her profesyonel yapıda olduğu gibi, yönetim değişiklikleri sonrasında organizasyonel yapılanmanın ve ekip tercihlerinin değişmesi doğaldır. Bu nedenle, uzun yıllardır görev yaptığım medya kuruluşunun TMSF’ye devrinin ardından, herhangi bir yeni görev talebim olmadığını kendilerine bildirmiştim.

Yeni yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, bir süre daha görevimi uyum içerisinde sürdürdüm. Bununla birlikte, kurumumuz dışında da uzantıları bulunan organize bir yapı karşısında yaklaşık 1,5 yıl boyunca yoğun ve yıpratıcı bir mücadele verdim. Bugün gelinen noktada gerçekler net biçimde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen üzgünüm; zira böyle bir sonucu, “onlar için dahi” istemeyecek bir karaktere sahibim.

Makamlar gelip geçicidir. Ben gazeteciyim. Bu meslekte makamlarla var olmadım. Hayatım boyunca gazetecilik dışında herhangi bir gelirim olmadı. Emeğimle, alın terimle bu noktaya geldim. Hamdolsun alnım ak, başım diktir. Bu nedenle, yeni bir ufuk açmak ve bir süre dinlenmek, benim için de anlamlı ve doğru bir adım olacaktır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 13 yıldır büyük emek verdiğim kurumumdan, hiçbir baskı ya da yönlendirme olmaksızın, tamamen hür irademle ve yönetimin yeni organizasyon yapısını rahatlatmak amacıyla istifa ediyorum. Bu markanın, bu çatının en kısa sürede eski, güçlü ve saygın günlerine yeniden kavuşmasını temenni ediyorum.

Bu süreçte birlikte omuz omuza çalıştığım, Habertürk markasının kurumsal kimliğini yıllar boyunca “emek ve ilke” temelinde inşa eden tüm ekip arkadaşlarıma ve meslek büyüklerime teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Fevzi ÇAKIR'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
