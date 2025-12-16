onedio
TikTok'ta 2,5 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Sosyal Medya Fenomeni 31 Yaşında Hayatını Kaybetti!



Merve Ersoy

16.12.2025 - 14:37

Connor ve Carson Genal kardeşleriyle birlikte çektiği meydan okuma videolarıyla TikTok'ta popüler olan ve 2,5 milyondan fazla takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. 31 yaşındaki Tucker Genal, hayatını kaybetti.



TikTok'ta 2,5 milyondan fazla takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Tucker Genal, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu’nun verilerine göre Tucker Genal, 11 Aralık’ta California’daki evinde yaşamına son verdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü içerik üreticisinin ölümü resmi olarak doğrulandı.

Ünlü fenomen Tucker Genal, TikTok’ta 2.5 milyondan fazla takipçiye ulaşmıştı.  Genal, kardeşleri Carson ve Connor ile birlikte eğlenceli challenge ve komedi videolarıyla tanınıyordu.

Ailesi, ölümünü Instagram üzerinden duyurdu.



Ailesi tarafından yapılan duyuruda, Genal’in “en iyi arkadaşları ve en iyi ağabeyi” olduğunu belirterek ailelerine bu zor zamanda saygı gösterilmesi istendi. Hayranları ve diğer içerik üreticiler, sosyal medya üzerinden Genal’in sıcaklığı, yaratıcılığı ve pozitif etkisi üzerine paylaşımlarda bulunarak derin üzüntülerini dile getirdi.



