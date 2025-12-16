TikTok'ta 2,5 Milyondan Fazla Takipçisi Olan Sosyal Medya Fenomeni 31 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Connor ve Carson Genal kardeşleriyle birlikte çektiği meydan okuma videolarıyla TikTok'ta popüler olan ve 2,5 milyondan fazla takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. 31 yaşındaki Tucker Genal, hayatını kaybetti.
Ailesi, ölümünü Instagram üzerinden duyurdu.
