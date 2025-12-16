onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Uzmanlardan Kritik 'Ocak ve Şubat' Uyarısı: Mutasyonlu Virüs Türkiye'de! 40 Derece Ateşle Yatağa Düşürüyor!

Uzmanlardan Kritik 'Ocak ve Şubat' Uyarısı: Mutasyonlu Virüs Türkiye'de! 40 Derece Ateşle Yatağa Düşürüyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2025 - 12:22 Son Güncelleme: 16.12.2025 - 12:27

Dünya genelinde endişe yaratan ve mutasyona uğrayarak daha agresif hale gelen H3N2 virüsü Türkiye'de de görülmeye başlandı. Domuz gribiyle benzerlik gösteren ve tedavi edilmediğinde akciğer yetmezliğine kadar gidebilen salgına karşı uzmanlar, aşı takvimi ve maske kullanımı konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Kaynak: NTV - Esra Şenli

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küresel ölçekte tedirginlik yaratan ve yapısı değişerek güçlenen H3N2 varyantı, Türkiye sınırları içerisinde de vakalara neden olmaya başladı.

Küresel ölçekte tedirginlik yaratan ve yapısı değişerek güçlenen H3N2 varyantı, Türkiye sınırları içerisinde de vakalara neden olmaya başladı.

İnfluenza ailesinin bir üyesi olan ve şu ana kadar en az yedi kez genetik değişim geçirdiği saptanan bu virüs, hastalarda oldukça ağır bir tabloya yol açıyor. Virüsün en belirgin etkileri arasında eklemleri kilitleyen şiddetli ağrılar, 40 dereceyi bulan inatçı ateş ve kesilmeyen kuru öksürük yer alıyor.

Konuyla ilgili önemli NTV’den Esra Şenli’ye açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, bu yıl grip mevsiminin beklenenden erken açıldığına dikkat çekti. H3N2 virüsünün halk arasında bilinen domuz gribiyle büyük benzerlikler taşıdığını belirten Demir, hastalığın seyrinin kişiyi yatağa düşürecek kadar ağır geçtiğini ifade etti. Özellikle şiddetli baş ağrısının hastalığın tipik bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, virüsün herkesi etkilemekle birlikte bazı gruplar için hayati risk taşıdığının altını çiziyor. Dr. Demir; 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile astım veya KOAH gibi kronik akciğer sorunu olan kişilerde basit bir gribin hızla ağır zatürreye dönüşebileceği uyarısında bulundu. Tedavi sürecinin aksatılması durumunda tablonun solunum yetmezliğine kadar ilerleyebileceği vurgulanıyor.

Salgından korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu hatırlatan uzmanlar, aşı takvimi kaçıranlar için de yeni bir pencere açtı. İdeal aşılanma zamanının eylül ayı olduğunu belirten Dr. Demir, sonbahar döneminde herhangi bir ateşli hastalık geçirmemiş kişilerin ocak ve şubat aylarında da aşı yaptırarak koruma sağlayabileceğini dile getirdi. Aşılamanın yanı sıra kişisel hijyenin önemine değinen uzmanlar, risk grubundaki kişilerin kalabalık toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanmasını tavsiye ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın