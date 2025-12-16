Uzmanlardan Kritik 'Ocak ve Şubat' Uyarısı: Mutasyonlu Virüs Türkiye'de! 40 Derece Ateşle Yatağa Düşürüyor!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
Dünya genelinde endişe yaratan ve mutasyona uğrayarak daha agresif hale gelen H3N2 virüsü Türkiye'de de görülmeye başlandı. Domuz gribiyle benzerlik gösteren ve tedavi edilmediğinde akciğer yetmezliğine kadar gidebilen salgına karşı uzmanlar, aşı takvimi ve maske kullanımı konusunda kritik uyarılarda bulundu.
Kaynak: NTV - Esra Şenli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel ölçekte tedirginlik yaratan ve yapısı değişerek güçlenen H3N2 varyantı, Türkiye sınırları içerisinde de vakalara neden olmaya başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın