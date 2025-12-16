Uzmanlardan Kritik 'Ocak ve Şubat' Uyarısı: Mutasyonlu Virüs Türkiye'de! 40 Derece Ateşle Yatağa Düşürüyor!

İnfluenza ailesinin bir üyesi olan ve şu ana kadar en az yedi kez genetik değişim geçirdiği saptanan bu virüs, hastalarda oldukça ağır bir tabloya yol açıyor. Virüsün en belirgin etkileri arasında eklemleri kilitleyen şiddetli ağrılar, 40 dereceyi bulan inatçı ateş ve kesilmeyen kuru öksürük yer alıyor.

Konuyla ilgili önemli NTV’den Esra Şenli’ye açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, bu yıl grip mevsiminin beklenenden erken açıldığına dikkat çekti. H3N2 virüsünün halk arasında bilinen domuz gribiyle büyük benzerlikler taşıdığını belirten Demir, hastalığın seyrinin kişiyi yatağa düşürecek kadar ağır geçtiğini ifade etti. Özellikle şiddetli baş ağrısının hastalığın tipik bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, virüsün herkesi etkilemekle birlikte bazı gruplar için hayati risk taşıdığının altını çiziyor. Dr. Demir; 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, diyabet ve hipertansiyon hastaları ile astım veya KOAH gibi kronik akciğer sorunu olan kişilerde basit bir gribin hızla ağır zatürreye dönüşebileceği uyarısında bulundu. Tedavi sürecinin aksatılması durumunda tablonun solunum yetmezliğine kadar ilerleyebileceği vurgulanıyor.

Salgından korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu hatırlatan uzmanlar, aşı takvimi kaçıranlar için de yeni bir pencere açtı. İdeal aşılanma zamanının eylül ayı olduğunu belirten Dr. Demir, sonbahar döneminde herhangi bir ateşli hastalık geçirmemiş kişilerin ocak ve şubat aylarında da aşı yaptırarak koruma sağlayabileceğini dile getirdi. Aşılamanın yanı sıra kişisel hijyenin önemine değinen uzmanlar, risk grubundaki kişilerin kalabalık toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanmasını tavsiye ediyor.