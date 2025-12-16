41 Bölüm Beklendi! Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Duşta Başlayan Sevişme Sahnesi Ortalığı Ateşe Verdi!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de dün akşam nabızlar yükseldi! İzleyicinin en başından beri beklediği Alya ve Cihan birlikteliği sonunda gerçekleşti. İkilinin birlikte duşa girdiği sahnenin devamında birlikte olduğunu anlayan izleyici kelimenin tam anlamıyla coştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir hayranlarının 41 bölümdür beklediği CihAl kavuşması gerçekleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın