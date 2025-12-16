onedio
41 Bölüm Beklendi! Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Duşta Başlayan Sevişme Sahnesi Ortalığı Ateşe Verdi!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 09:10

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de dün akşam nabızlar yükseldi! İzleyicinin en başından beri beklediği Alya ve Cihan birlikteliği sonunda gerçekleşti. İkilinin birlikte duşa girdiği sahnenin devamında birlikte olduğunu anlayan izleyici kelimenin tam anlamıyla coştu.

Uzak Şehir hayranlarının 41 bölümdür beklediği CihAl kavuşması gerçekleşti!

Ne zaman öpüşecekler diye her hafta yorum yağdıran izleyici 41. bölümde büyük bir sürprizle karşılaştı. Alya ve Cihan yalnız kaldıkları ilk gün, duşta başlayan bir sahnenin ardından birlikte oldu. 41 bölümdür bu anı bekleyen izleyici zevkten dört köşe oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
