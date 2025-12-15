onedio
15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da İkinci Kaşık Atıldı: MasterChef'te Kaşık Kime Atıldı?

15 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da İkinci Kaşık Atıldı: MasterChef'te Kaşık Kime Atıldı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.12.2025 - 00:28

MasterChef Türkiye Altın Kupa'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. En iyilerden oluşan All Star'da ilk elemenin ardından yeni takımlar belirlendi. Yarışmada ilk kuşağı Sergen'in almasının ardından ikinci kaşık atıldı. MasterChef'te ikinci kaşık kime atıldı?

Barış ve Semih'in elenmesinin ardından MasterChef 2025 yarışmacılarından Özkan ve Çağatay yarışmaya dahil oldu. MasterChef Altın Kupa'nın yeni haftasında takımlar belli oldu. Mavi Takım Kıvanç (takım kaptanı), Çağatay, Barbaros, Özkan, Hakan, Ayaz, Batuhan, Alican ve Tolga'dan oluşurken; Kırmızı Takımda Dilara (takım kaptanı), Sergen, Eren, Kerem, Sezer, Eda, Erim, Beyza ve Hasan yer aldı.

MasterChef Altın Kupa'da ikinci kaşığı alan isim Çağatay oldu.

Hakan'la son ikiye kalan Çağatay, sonunda kaşık almayı başardı. Çağatay, 2025 sezonu boyunca sık sık kaşık almaya yaklaşmıştı.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
