12. Bölüm Reytingi Sonunu Belirleyecek: NOW TV'nin Yeni Sezondaki İddialı Dizisi İçin Final Kararı!

Merve Ersoy
15.12.2025 - 17:58

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi için birer birer final kararı alınıyor. Ben Onun Annesiyim, Çarpıntı, Aşk ve Gözyaşı, Sakıncalı, Aynadaki Yabancı ve hatta eski sezondan devam eden Kral Kaybederse'nin ardından Bahar için de final kararı çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'nin iddialı dizisi Ben Leman için karar 12. bölüm reytinglerinin ardından verilecek. Dizi, reytinglerde yükseliş olmazsa final yapacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Geçtiğimiz günlerde ATV dizisi Gözleri KaraDeniz için ilginç bir final kararı alınmıştı.

İlk kez uygulanacak yöntemde dizinin yayınlanacak bölümünde anlık reytinglere bakılacak. Eğer yükseliş göstermezse dizide, reklam arasının ardından final sahnesi yayınlanacak ve dizi final yapacak.

Benzer bir gelişme Ben Leman için de yaşandı. Ben Leman, final yapabilir!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi günü 12. bölümü yayınlanacak dizinin bölüm reytinglerine bakılacak. Urla'da çekimleri yapılan dizinin reyting sonuçları beklendiği gibi artmazsa, Ben Leman 13. bölümde final yapacak.

