12. Bölüm Reytingi Sonunu Belirleyecek: NOW TV'nin Yeni Sezondaki İddialı Dizisi İçin Final Kararı!
Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi için birer birer final kararı alınıyor. Ben Onun Annesiyim, Çarpıntı, Aşk ve Gözyaşı, Sakıncalı, Aynadaki Yabancı ve hatta eski sezondan devam eden Kral Kaybederse'nin ardından Bahar için de final kararı çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW TV'nin iddialı dizisi Ben Leman için karar 12. bölüm reytinglerinin ardından verilecek. Dizi, reytinglerde yükseliş olmazsa final yapacak.
Geçtiğimiz günlerde ATV dizisi Gözleri KaraDeniz için ilginç bir final kararı alınmıştı.
Benzer bir gelişme Ben Leman için de yaşandı. Ben Leman, final yapabilir!
