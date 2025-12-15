Reytingleri Düştü, Fişi Çekildi: Show TV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor!
Show TV’nin üç sezondur ekranda olan dizisi Bahar için yolun sonu göründü. Reytinglerde yaşanan istikrarlı düşüş, dizinin geleceğini uzun süredir tartışmalı hale getirmişti. Yayın gününün değiştirilmesi final sinyallerini vermişti. Beklenen karar sonunda geldi ve dizinin ekran macerası netlik kazandı. Bahar izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.
Salı akşamlarının bir dönem reyting rekortmeni olan dizisi Bahar, ekran serüvenini noktalıyor.
Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın günü Salı’dan Pazar’a alınmıştı.
