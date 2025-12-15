onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytingleri Düştü, Fişi Çekildi: Show TV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor!

Reytingleri Düştü, Fişi Çekildi: Show TV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.12.2025 - 13:37

Show TV’nin üç sezondur ekranda olan dizisi Bahar için yolun sonu göründü. Reytinglerde yaşanan istikrarlı düşüş, dizinin geleceğini uzun süredir tartışmalı hale getirmişti. Yayın gününün değiştirilmesi final sinyallerini vermişti. Beklenen karar sonunda geldi ve dizinin ekran macerası netlik kazandı. Bahar izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı akşamlarının bir dönem reyting rekortmeni olan dizisi Bahar, ekran serüvenini noktalıyor.

Salı akşamlarının bir dönem reyting rekortmeni olan dizisi Bahar, ekran serüvenini noktalıyor.

Show TV’de üç sezondur yayınlanan ve ilk bölümleriyle büyük ilgi gören dizi, son haftalarda yaşanan reyting düşüşleriyle gündemden düşmemişti. Özellikle senaryonun yönü ve hikayenin temposu sosyal medyada sık sık eleştiri konusu olurken, izlenme oranlarındaki gerileme kanal yönetimini harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın günü Salı’dan Pazar’a alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın günü Salı’dan Pazar’a alınmıştı.

Salı akşamları artık yeni dizi Rüya Gibi'nin yayınlanacağı duyurulmuştu. Bahar’ın yeni bölümü Pazar gününe çekilirken, Rüya Gibinin ise Salı akşamı izleyiciyle buluşacağı açıklanmıştı.

Ve merak edilen karar resmen duyuruldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı bir araya getiren MF Yapım imzalı Bahar, 64. bölümde final yapacak. Sezon başında beklenmedik bir reyting yükselişi yaşanmazsa, dizinin yılbaşı öncesinde ekrana veda etmesi planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın