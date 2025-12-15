Güllü Soruşturmasında 20 Milyon TL Teklif Detayı: Ferdi Aydın'dan Tuğberk Hakkında Şok İddia
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Ardından Tuğberk Yağız'ın annesinin evine camdan girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edilmişti. Son olarak Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan Tuğberk hakkında yeni kritik iddialar ortaya atıldı. 'Tuğberk ayılıp bayılmaya başlamış Sultan itirafçı oldu diye. Tuğberk Bey'in de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Birilerine onları savunsun diye 20 milyon TL teklif edilmiş.' dedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü'nün ölümünde soruşturma sürerken her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştı.
Bu kez Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan Tuğberk'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın