Güllü Soruşturmasında 20 Milyon TL Teklif Detayı: Ferdi Aydın'dan Tuğberk Hakkında Şok İddia

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
15.12.2025 - 12:13

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Ardından Tuğberk Yağız'ın annesinin evine camdan girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edilmişti. Son olarak Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan Tuğberk hakkında yeni kritik iddialar ortaya atıldı. 'Tuğberk ayılıp bayılmaya başlamış Sultan itirafçı oldu diye. Tuğberk Bey'in de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Birilerine onları savunsun diye 20 milyon TL teklif edilmiş.' dedi.

İşte detaylar...

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü'nün ölümünde soruşturma sürerken her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

26 Eylül'de 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü sonrası o gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun, savcılıktaki ifadesinde “Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk” dediği öğrenilmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter ise Ulu'nun iddialarını reddetmiş, 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber uyuşturucu madde kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti' diyerek kendini savunmuştu.

Ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştı.

Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesinin ölümü sonrası camı kırarak evine girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edilmişti.

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler servis edilirken, Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği düşünülmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın'dan Tuğberk'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

