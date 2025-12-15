Danla Bilic, Lüks Çantalarının 2. El Olduğunu İtiraf Etti

Son olarak da sosyal medya fenomeni MR. THE CAN’i programında konuk etti. İkilinin lüks yaşam, pahalı kıyafetler ve aksesuarlar üzerine yaptığı sohbet fakirliğimizi sorgulatırken, Bilic’ten dikkat çeken bir itiraf geldi.

Uzun süredir paylaştığı pahalı çantalarla takipçilerinin radarında olan Danla Bilic, bu çantaların aslında ikinci el olduğunu açıkladı. Ancak Bilic, 'ikinci el' kavramının yanlış anlaşılmaması gerektiğinin altını özellikle çizdi. Ünlü fenomen, 'İkinci el derken o piyasayı bilmeyenler ‘ikinci el daha ucuzdur’ diye düşünmesin. Tam olarak üç katı fiyatına alıyorsun çantayı' sözleriyle lüks çanta piyasasının bilinmeyen yönlerini anlattı.