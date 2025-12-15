onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Danla Bilic, Lüks Çantalarının 2. El Olduğunu İtiraf Etti

Danla Bilic, Lüks Çantalarının 2. El Olduğunu İtiraf Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
15.12.2025 - 09:52

Danla Bilic, programına konuk aldığı sosyal medya fenomeni mr.thecan ile sohbetiyle fakirliğimizi sorgulattı. Sosyal medyada lüks markalardan alışveriş yapmasıyla tanınan fenomen programda lüks çantalardan bahsederken Danla Bilic'in kendi çantalarının 2. el olduğunu açıklaması ve 'İkinci el derken o piyasayı bilmeyenler ‘İkinci el daha ucuzdur’ diye düşünmesin. Tam olarak 3 katı fiyatına alıyorsun çantayı.' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'i mutlaka tanırsınız.

Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'i mutlaka tanırsınız.

Hem özel hayatı hem kariyeriyle yakından takip edilen Bilic geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız ameliyat olmuş ve ameliyat sonrası vücudundan çıkarılan dolgu yığınını paylaşarak hepimizi şoke etmişti. Burnu, çenesi, dudakları göz çevresi derken yüzünde estetiksiz bir yer bırakmayan fenomen seneler içerisinde adeta yepyeni bir kimlik yaratmıştı kendine.

Ancak geçtiğimiz yıldan beri dolgu işlemleri nedeniyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşıyordu.

Ancak geçtiğimiz yıldan beri dolgu işlemleri nedeniyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşıyordu.

“Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” sözleriyle korkutan Danla Bilic, hala problem yaşadığını da dile getirmiş ve son olarak beşinci temizleme ameliyatına girdiğini duyurmuştu.

Vücudundan çıkarılan dolgu yığınını paylaşan Bilic, paylaşımıyla ağızları resmen açık bırakmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Son günlerde ise sağlığı yerinde ve yeniden DanlaCast programına ağırlık verdi.

Son günlerde ise sağlığı yerinde ve yeniden DanlaCast programına ağırlık verdi.

Son olarak da sosyal medya fenomeni MR. THE CAN’i programında konuk etti.  İkilinin lüks yaşam, pahalı kıyafetler ve aksesuarlar üzerine yaptığı sohbet fakirliğimizi sorgulatırken, Bilic’ten dikkat çeken bir itiraf geldi.

Uzun süredir paylaştığı pahalı çantalarla takipçilerinin radarında olan Danla Bilic, bu çantaların aslında ikinci el olduğunu açıkladı. Ancak Bilic, 'ikinci el' kavramının yanlış anlaşılmaması gerektiğinin altını özellikle çizdi. Ünlü fenomen, 'İkinci el derken o piyasayı bilmeyenler ‘ikinci el daha ucuzdur’ diye düşünmesin. Tam olarak üç katı fiyatına alıyorsun çantayı' sözleriyle lüks çanta piyasasının bilinmeyen yönlerini anlattı.

İşte o anlar:

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın