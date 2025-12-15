Danla Bilic, Lüks Çantalarının 2. El Olduğunu İtiraf Etti
Danla Bilic, programına konuk aldığı sosyal medya fenomeni mr.thecan ile sohbetiyle fakirliğimizi sorgulattı. Sosyal medyada lüks markalardan alışveriş yapmasıyla tanınan fenomen programda lüks çantalardan bahsederken Danla Bilic'in kendi çantalarının 2. el olduğunu açıklaması ve 'İkinci el derken o piyasayı bilmeyenler ‘İkinci el daha ucuzdur’ diye düşünmesin. Tam olarak 3 katı fiyatına alıyorsun çantayı.' sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Çektiği makyaj videolarıyla ünlenen ve şimdilerin en popüler sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'i mutlaka tanırsınız.
Ancak geçtiğimiz yıldan beri dolgu işlemleri nedeniyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşıyordu.
Son günlerde ise sağlığı yerinde ve yeniden DanlaCast programına ağırlık verdi.
