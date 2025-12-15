onedio
Gizlice Girdiği Ameliyattan Sağ Çıkamamış: Güllü'nün Anne Acısını Anlattığı Röportajı Ortaya Çıktı

Gizlice Girdiği Ameliyattan Sağ Çıkamamış: Güllü'nün Anne Acısını Anlattığı Röportajı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
15.12.2025 - 09:01

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, geçmişte annesinin vefatı sonrası yaşadığı acıyı anlattığı görüntüler yeniden gündeme geldi. 'Anne-kız görüyorum kıskanıyorum. Ve ilk zamanlar çok bencilce düşünüyordum. Benim annem öldü onun da annesi ölsün. Sonra onu yendim.' sözleri dikkat çekti.

İşte detaylar. 👇

Kaynak: TRT1

İçeriğin Devamı Aşağıda
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

O gece evde bulunan Güllü'nün manevi kızı Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde, 'Biz oynadıktan sonra Gül anne yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi' ifadelerini kullanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter ise iddiaları şu sözlerle reddetmişti: 'Sultan'ın annemin camdan düşmesine ilişkin aleyhime verdiği beyanları kabul etmiyorum. Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur. Zaten olay sırasında benim sırtım dönüktü. Annemin nasıl düştüğüne dair bir fikrim yok. Normalde Sultan'la aramda herhangi bir problem yok. Sultan'la biz çok yakın arkadaştık. Ancak Sultan kaza yapmadan önce eski sevgilisi ile beraber uyuşturucu kullanmışlar. Ben bunu duymuştum. Hatta kazadan önce Sultan kokain kullanmış, bunu bana söyledi. Kaza sırasında da sevgilisi ile beraber metanfetamin kullandıklarını duydum. Dosyaya uyuşturucu testi ile ilgili işlemler girince Sultan bunlardan dolayı çok tedirgin oldu. Test sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ortaya çıkıp ona suç atacağımızdan dolayı avukatım Merve Uçanok'a siz benim başımı mı yakmaya çalışıyorsunuz' demişti'

Bilirkişi raporunu da kabul etmeyen Gülter kendini şu sözlerle savundu:

Bilirkişi raporunu da kabul etmeyen Gülter kendini şu sözlerle savundu:

'Ölümü her ne kadar bilirkişi raporunda düşme olayının dış kuvvet ve temas varlığı ile olduğu söylenmiş olsa da ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer annemi itmiş olsaydım ses kayıtlarındaki 'görüşürüz' ifadesi yerine annemin bağırma ya da yardım isteme sesi gerekirdi. Kaldı ki 'görüşürüz' kelimesini ben söylemedim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Annemi ben kesinlikle öldürmedim. Ben masumum. Eğer mahkemeniz aksi kanaate ise hakkımda yurt dışı yasağı ve gerekli bütün adli kontrol tedbirlerini uygulayabilirsiniz. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum' dedi.

Son olarak savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülter, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan sanatçının geçmiş yıllarda annesinin vefatı sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Öte yandan sanatçının geçmiş yıllarda annesinin vefatı sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Güllü’nün eski röportajları ve program görüntüleri peş peşe paylaşılmaya başladı. Güllü’nün annesi Yücel Uğurlu’nun vefatından sonra katıldığı bir programda söyledikleri izleyenleri derinden etkiledi.

Güllü'nün annesi Yücel Uğurlu, herkesten habersiz tüp mide ameliyatına girmiş, ancak sağ çıkamamıştı.

👇

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
