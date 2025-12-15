Gizlice Girdiği Ameliyattan Sağ Çıkamamış: Güllü'nün Anne Acısını Anlattığı Röportajı Ortaya Çıktı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, geçmişte annesinin vefatı sonrası yaşadığı acıyı anlattığı görüntüler yeniden gündeme geldi. 'Anne-kız görüyorum kıskanıyorum. Ve ilk zamanlar çok bencilce düşünüyordum. Benim annem öldü onun da annesi ölsün. Sonra onu yendim.' sözleri dikkat çekti.
İşte detaylar. 👇
Kaynak: TRT1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilirkişi raporunu da kabul etmeyen Gülter kendini şu sözlerle savundu:
Öte yandan sanatçının geçmiş yıllarda annesinin vefatı sonrası yaşadığı acıyı anlattığı bir video sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
Güllü'nün annesi Yücel Uğurlu, herkesten habersiz tüp mide ameliyatına girmiş, ancak sağ çıkamamıştı.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın