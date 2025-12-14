onedio
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın Romantik Etkileşimi Sosyal Medyayı Hararetlendirdi!

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın Romantik Etkileşimi Sosyal Medyayı Hararetlendirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 15:32

Cemre Baysel’in aşk hayatı yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü oyuncunun adı bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılıyor. Son olarak sosyal medyada yapılan küçük ama dikkat çekici paylaşımlar, aşk iddialarını iyice alevlendirdi. Özellikle Baysel’in 'CB' notlu paylaşımı ve Cem Bölükbaşı’nın yorumu, takipçilerin gözünden kaçmadı. Yorumlar ardı ardına geldi.

Buyrun birlikte bakalım 👇

Cemre Baysel, 2021 yılından bu yana birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile 2025 yılında yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından özel hayatıyla sık sık konuşulan Baysel’in adı önce rapçi Blok3 ile anılmış, ikilinin bir randevuda görüntülenmesi magazin kulislerini hareketlendirmişti. Ancak konu kısa sürede büyüyünce Cemre Baysel, böyle bir ilişkinin olmadığını söyleyerek iddialara nokta koymuştu.

Bu gelişmelerin ardından ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir isimle gündeme geldi.

Cemre Baysel’in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir yemekte görüntülendiği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.

İkilinin 29 Ekim kutlamalarında da birlikte görüldüğü öne sürülürken, karşılıklı takip etmeleri dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Her iki taraftan da o dönem herhangi bir açıklama gelmemesi, merakı daha da artırdı.

Son olarak sosyal medyada yaşanan bir detay ise aşk söylentilerini iyice güçlendirdi. 💖

Cemre Baysel’in yaptığı paylaşımda 'Son zamanlarda CB' notunu düşmesi, takipçiler tarafından çift anlamlı bir mesaj olarak yorumlandı. Kimileri bu kısaltmayı 'Cemre Baysel' olarak yorumlarken, kimileri ise 'Cem Bölükbaşı' göndermesi yaptığını iddia etti.

Asıl dikkat çeken hamle ise Cem Bölükbaşı’ndan geldi. Ünlü pilotun paylaşıma 'Gözlükler pek yakışmış CB' yorumu yapması dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları bu etkileşimi kaçırmadı ve yorumlar peş peşe geldi:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
