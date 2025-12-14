Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı'nın Romantik Etkileşimi Sosyal Medyayı Hararetlendirdi!
Cemre Baysel’in aşk hayatı yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü oyuncunun adı bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılıyor. Son olarak sosyal medyada yapılan küçük ama dikkat çekici paylaşımlar, aşk iddialarını iyice alevlendirdi. Özellikle Baysel’in 'CB' notlu paylaşımı ve Cem Bölükbaşı’nın yorumu, takipçilerin gözünden kaçmadı. Yorumlar ardı ardına geldi.
Buyrun birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysel, 2021 yılından bu yana birlikte olduğu Aytaç Şaşmaz ile 2025 yılında yollarını ayırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cemre Baysel’in, yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile bir yemekte görüntülendiği iddiası sosyal medyada hızla yayıldı.
Son olarak sosyal medyada yaşanan bir detay ise aşk söylentilerini iyice güçlendirdi. 💖
Sosyal medya kullanıcıları bu etkileşimi kaçırmadı ve yorumlar peş peşe geldi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın