onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Açıkladı: Pembe ve Mavi Tapunun Farkı Nedir?

Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Açıkladı: Pembe ve Mavi Tapunun Farkı Nedir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 14:55

İçerik Devam Ediyor

Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Ali Osman Derin, tapu alacakları yakından ilgilendiren önemli bir detayı açıkladı. Pembe ve mavi tapular arasındaki farkın sanıldığından çok daha kritik olduğunu söyleyen Derin, özellikle yatırım yapacakları uyardı. 

İşte pembe ve mavi tapunun anlamı…

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Ev ya da arsa almayı düşünenlerin sıkça karşılaştığı ancak çoğu zaman detayını bilmediği konulardan biri de tapuların rengi.

Ev ya da arsa almayı düşünenlerin sıkça karşılaştığı ancak çoğu zaman detayını bilmediği konulardan biri de tapuların rengi.

Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Ali Osman Derin, pembe ve mavi tapu arasındaki farkı net bir şekilde anlatarak önemli bir kafa karışıklığını giderdi. Derin’e göre tapunun rengi, satın alınan taşınmazın hukuki statüsünü doğrudan ortaya koyuyor.

Ali Osman Derin’in açıklamasına göre pembe renkli tapu, oturma izni alınmış, kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazları ifade ediyor. Yani apartman daireleri, iş yerleri ve dükkanlar gibi resmî olarak kullanılabilir durumda olan mülkler pembe tapu ile gösteriliyor. Mavi renkli tapu ise arsa tapusu olarak biliniyor. Üzerinde henüz yapı bulunmayan arsalar ya da yapı olsa bile oturma izni alınmamış taşınmazlar mavi tapu ile kayıt altına alınıyor. Tarla, bağ, bahçe ve imara açılmamış araziler de bu kategoriye giriyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın