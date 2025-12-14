Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Açıkladı: Pembe ve Mavi Tapunun Farkı Nedir?

Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Ali Osman Derin, pembe ve mavi tapu arasındaki farkı net bir şekilde anlatarak önemli bir kafa karışıklığını giderdi. Derin’e göre tapunun rengi, satın alınan taşınmazın hukuki statüsünü doğrudan ortaya koyuyor.

Ali Osman Derin’in açıklamasına göre pembe renkli tapu, oturma izni alınmış, kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazları ifade ediyor. Yani apartman daireleri, iş yerleri ve dükkanlar gibi resmî olarak kullanılabilir durumda olan mülkler pembe tapu ile gösteriliyor. Mavi renkli tapu ise arsa tapusu olarak biliniyor. Üzerinde henüz yapı bulunmayan arsalar ya da yapı olsa bile oturma izni alınmamış taşınmazlar mavi tapu ile kayıt altına alınıyor. Tarla, bağ, bahçe ve imara açılmamış araziler de bu kategoriye giriyor.