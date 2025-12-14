Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Açıkladı: Pembe ve Mavi Tapunun Farkı Nedir?

Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Ali Osman Derin, tapu alacakları yakından ilgilendiren önemli bir detayı açıkladı. Pembe ve mavi tapular arasındaki farkın sanıldığından çok daha kritik olduğunu söyleyen Derin, özellikle yatırım yapacakları uyardı.
İşte pembe ve mavi tapunun anlamı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev ya da arsa almayı düşünenlerin sıkça karşılaştığı ancak çoğu zaman detayını bilmediği konulardan biri de tapuların rengi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın