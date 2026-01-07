onedio
Derin Talu’nun "2025’te Bırakmamız Gerekenler" Listesi Sosyal Medyada Destek Topladı

Gülistan Başköy
07.01.2026 - 12:45

Sosyal medyada attığı her adım olay olan Derin Talu, bu kez '2025’te bırakmamız gereken şeyler' listesiyle gündeme oturdu. Clean girl saçlardan situationship kavramına kadar birçok konuya laf sokan Talu’nun videosu kısa sürede viral oldu. Derin Talu, bu kez geniş bir kesimden destek gördü.

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen Derin Talu’yu artık tanımayan kalmamıştır.

Defne Samyeli’nin küçük kızı olarak tanıdığımız Derin Talu, artık annesinden bile daha fazla konuşuluyor desek abartmış olmayız. TikTok ve Instagram’da paylaştığı videolarla neredeyse her hafta gündem olmayı başaran Talu, kimi zaman eleştiriliyor, kimi zaman ti’ye alınıyor ama hep konuşuluyor.

Bu kez gündeme gelme sebebi ise "2025’te bırakmamız gereken şeyler" başlıklı videosu oldu.

Tabi eleştirenler de yok değildi 👇

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
