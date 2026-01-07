Derin Talu’nun "2025’te Bırakmamız Gerekenler" Listesi Sosyal Medyada Destek Topladı
Sosyal medyada attığı her adım olay olan Derin Talu, bu kez '2025’te bırakmamız gereken şeyler' listesiyle gündeme oturdu. Clean girl saçlardan situationship kavramına kadar birçok konuya laf sokan Talu’nun videosu kısa sürede viral oldu. Derin Talu, bu kez geniş bir kesimden destek gördü.
Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen Derin Talu’yu artık tanımayan kalmamıştır.
Bu kez gündeme gelme sebebi ise "2025’te bırakmamız gereken şeyler" başlıklı videosu oldu.
Tabi eleştirenler de yok değildi 👇
