Konserde Sahneyi Terk Eden Sanatçı: Justin Bieber'a O Gece Ne Oldu?

Bu durum karşısında organizasyon ekibi de büyük bir şok yaşadı ve bu durumu seyircilere açıklamak zorunda kaldılar. Hatta bilet iadesi talepleri gündeme geldi.

Aslında bu durum bizlere, genç yaşta kazanılan şöhretin perde arkasındaki kırılganlığı acı verici şekilde simgeleyen bir olay olarak hafızalara kazındı. Justin Bieber da daha sonra verdiği röportajlarda o dönem mental olarak çöktüğünü ve sahnede kontrolünü kaybettiğini hissettiğini doğruladı.