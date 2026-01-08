onedio
Konserde Sahneyi Terk Eden Sanatçı: Justin Bieber'a O Gece Ne Oldu?

etiket Konserde Sahneyi Terk Eden Sanatçı: Justin Bieber'a O Gece Ne Oldu?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 19:01

Justin Bieber'ın 2013 yılında, kariyerinde yaşanan bir olay unutulmaz ve tartışmalı anlardan biri olarak kayda geçmişti. Henüz 19 yaşında sahip olduğu bu şöhret ona ağır mı gelmişti? İşte tüm detaylarıyla Justin Bieber'ın o gece yaşadıkları...

O her dönemin yıldızıydı.

O her dönemin yıldızıydı.

Justin Bieber, 2013 yılında henüz 19 yaşında olmasına rağmen çok büyük sahnelerde yer alıyordu. Tüm dünya adeta onun ismini haykırıyordu. Özellikle 2013 yılında  Londra’daki O2 Arena konseri de bu büyük turnenin en önemli duraklarından biriydi.

Konser gecesine kadar her şey normaldi.

Konser gecesine kadar her şey normaldi.

O gece yaklaşık 20.000 kişi Justin Bieber'ın muhteşem konserine gelmek için günler önceden biletini almıştı. Salon tıklım tıklımdı ve 'Justin Bieber' tezahüratları dört bir yandan duyuluyordu. Daha sonra ışıklar söndü ama Justin Bieber sahneye çıkmadı. Tam 40 dakika geçti...

Gecikmenin nedeni neydi?

Gecikmenin nedeni neydi?

Bu durum için seyirciye tam olarak bir açıklama yapılmadı. Fakat söylentilere göre organizasyon aksaklıkları, yoğun turne temposu ve Bieber’ın fiziksel olarak iyi hissetmemesi bu konserde patlak vermişti.

Sahneye çıktığında seyirciler şaşkındı.

Sahneye çıktığında seyirciler şaşkındı.

Bir grup hayran bu durumu anlayışla karşılarken bir grup hayranlar da Justin Bieber'ın bu davranışı karşısında oldukça sinirliydi. Hatta sahneye karşı yuhlamalar başladı. Justin de bu gerginliği hissetmişti.

Yuhlamalar gittikçe devam etti...

Yuhlamalar gittikçe devam etti...

Bu durum karşısında açıklama bekleyen hayranlar konserin ritmini bozmaya devam etti. Kalabalıktan gelen tepkiler iyice artmaya devam ediyordu. Hatta bu durum sosyal medyada bile o andan itibaren hızla yayılmaya devam etti.

Bieber, bir konuşma yapması gerektiğini fark etti.

Bieber, bir konuşma yapması gerektiğini fark etti.

Justin Bieber saygı beklediğini ve bu konsere tüm kalbini koyduğunu açıkladı. Ancak bu konuşma seyircileri inandırmamış olacak ki konserdeki gerilim azalmadı aksine çoğalmaya devam etti.

Bu konserin bağı çoktan kopmuştu.

Bu konserin bağı çoktan kopmuştu.

Justin Bieber her ne kadar şarkılarını söylemeye devam etse de artık bu konser için geri dönülemeyecek bir noktaydı ve sahne ile Justin'in arasındaki bağ çoktan kopmuştu. Justin Bieber sahne şovlarına devam etse bile, onun tavrı her şeyin yolunda olmadığını açıkça gösteriyordu.

Sonra beklenen o an geldi.

Sonra beklenen o an geldi.

Justin Bieber çok kısa bir süreden sonra sahneden indi.  Seyircinin büyük kısmı bunun kısa bir ara olduğunu düşündü. Ancak dakikalar geçmesine rağmen geri dönmedi. Salonda tekrar kargaşa hakim oldu ve kimse ne olup bittiğini anlayamadı.

Konser yarım kaldı.

Konser yarım kaldı.

Bu durum karşısında organizasyon ekibi de büyük bir şok yaşadı ve bu durumu seyircilere açıklamak zorunda kaldılar. Hatta bilet iadesi talepleri gündeme geldi. 

Aslında bu durum bizlere, genç yaşta kazanılan şöhretin perde arkasındaki kırılganlığı acı verici şekilde simgeleyen bir olay olarak hafızalara kazındı. Justin Bieber da daha sonra verdiği  röportajlarda o dönem mental olarak çöktüğünü ve sahnede kontrolünü kaybettiğini hissettiğini doğruladı.

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
