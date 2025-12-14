onedio
article/comments
article/share
Sultan Anlattı, Tuğyan Reddetti: Güllü Dosyasında "Beyaz Kelebek" Detayı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 14:15

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 'beyaz kelebek' detayı dosyanın en dikkat çekici başlığı haline geldi. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu, Tuğyan’ın 'camda kelebek var' diyerek annesini pencere çağırıp ardından ittiğini öne sürmüştü. Tutuklanan Gülter bakın kendini nasıl savundu! 

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun verdiği ifade, dosyada 'beyaz kelebek' iddiasını gündemin merkezine taşıdı. Ulu, ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini 'Camda kelebek var' diyerek pencereye yönlendirdiğini ve ardından ittiğini öne sürdü.

Sultan Nur Ulu’nun anlatımına göre, olaydan önce Güllü lavabodayken kameraların fişi çekildi, ardından Güllü’nün sevdiği 'Malkata' adlı şarkı açıldı. Ulu, Tuğyan’ın annesini odaya çekerek pencereye yönlendirdiğini, Güllü’nün yüzü cama dönükken Tuğyan’ın dizlerinin biraz üzerinden sarılıp ittiğini iddia etti.

Öte yandan "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasında "beyaz kelebek" olayını anlattı.

Gülter, kelebek konusunun bir plan ya da tuzak olmadığını, olaydan sonra kullandığı ilaçların etkisiyle halüsinasyonlar gördüğünü öne sürdü:

'Evde taziye varken sanırım 4. ya da 5. gün Çiğdem Ablaya sürekli 'Kelebek var, kelebek var' diye söylüyordum. Sadece ona değil, Emrah Abi ve kardeşim Yağız'a da söylüyordum. Bu sırada ilaç kullanıyordum. Artık onun etkisinden mi bilmiyorum, tam olarak kelebek gibi değil ama güve gibi bir şey diye hatırlıyorum. Sanırım odada 'Bir kelebek ya da güve gibi bir şey var mı?' demiştim. Emrah abi de bana 'İlaçlardan, iğnelerden halüsinasyon mu görüyorsun?' dedi. Ama ben yaklaşık bir hafta boyunca evin içinde 'kelebek var' diye gezindim. 

Sayıklar gibi olaydan sonraki günlerde çevreme, aile üyelerime 'Evde beyaz kelebek var, beyaz kelebek var' deyip durmuşum. Ben sonra o gece odamda beyaz bir kelebek gördüm gibi hatırlıyorum. Ama çok emin değilim. Bunu hep sonraki günlerde de sayıklar gibi dile getirmişim. Fakat ben bunu ilk ifadelerimde söylemedim çünkü o zaman hatırlamıyordum. Sonra Rahmi Amca'nın ofisinde bu olayı anlatınca Rahmi Amca bana 'bir daha ifade verirken bunu mutlaka söyle' dedi. Ben bu kelebek konusunu olayın meydana geldiği günden 3-4 gün sonra başlayarak bir hafta boyunca yakınlarıma anlatmıştım.'

"Televizyonda Hakan Ural'ın programı açıktı"

'Bizim cenazemizden yaklaşık bir ay sonra Sultan'ın halası vefat etti. Sultan ile Denizli'ye cenazeye gittik. Cenazede bulunduğumuz sırada evde televizyonda Hakan Ural'ın programı açıktı. Sultan'ın teyzesi bir anda gülmeye başladı. Ben o sırada avukat Rahmi ile konuşuyordum. Teyzesi bana ve Sultan'a 'neden kelebekten bahsetmiyorsunuz' dedi. Hatta Sultan'a 'o gün beni arayıp kelebekten bahsetmiştin neden bundan bahsetmiyorsun' demişti.

Sultan'a döndüm, sordum. Sultan hatırlamadığını söyledi. Hatta teyzesi daha sonradan ifade vermekte istemişti. Sultan o anda hatırlamadığını söylemişti. Cenazeden sonra Sultan teyzesiyle de konuştu. Teyzesi Sultan'a bağırdı: 'Kızım, bunu sen bana anlatmıştın, niye söylemiyorsun? Televizyonlardan mı duyacağız?' dedi. Hatta ben teyzesinin televizyon programlarını izleyip böyle bir şey uydurduğunu düşündüm. Çünkü Hakan Ural yayında böcekten bahsediyormuş. Teyzesi bana dönüp 'Sultan o gün bana anlattı, ben de üç arkadaşıma anlattım. Ben televizyondan etkilenerek söylesem neden bunu arkadaşlarıma anlatayım?' dedi.

Biz odada oynarken hiç odadan çıkmadık. Annem tuvaletteyken hep odadaydık. 'Malkata' isimli müziği ben kendi telefonumdan açtım. Sultan'dan açmasını isteyip istemediğimi hatırlamıyorum ama benim telefonumdan açık olduğunu kesin biliyorum. Sonra o telefonu yatağın üzerine koydum ve telefonumun ekranı açıktı. Sultan yatak odasında, gardırobun ayna tarafında yarasına bakıyordu. Onun üzerine, yani cama doğru hiç geçmedi.'

