Sultan Anlattı, Tuğyan Reddetti: Güllü Dosyasında "Beyaz Kelebek" Detayı!

Gülter, kelebek konusunun bir plan ya da tuzak olmadığını, olaydan sonra kullandığı ilaçların etkisiyle halüsinasyonlar gördüğünü öne sürdü:

'Evde taziye varken sanırım 4. ya da 5. gün Çiğdem Ablaya sürekli 'Kelebek var, kelebek var' diye söylüyordum. Sadece ona değil, Emrah Abi ve kardeşim Yağız'a da söylüyordum. Bu sırada ilaç kullanıyordum. Artık onun etkisinden mi bilmiyorum, tam olarak kelebek gibi değil ama güve gibi bir şey diye hatırlıyorum. Sanırım odada 'Bir kelebek ya da güve gibi bir şey var mı?' demiştim. Emrah abi de bana 'İlaçlardan, iğnelerden halüsinasyon mu görüyorsun?' dedi. Ama ben yaklaşık bir hafta boyunca evin içinde 'kelebek var' diye gezindim.

Sayıklar gibi olaydan sonraki günlerde çevreme, aile üyelerime 'Evde beyaz kelebek var, beyaz kelebek var' deyip durmuşum. Ben sonra o gece odamda beyaz bir kelebek gördüm gibi hatırlıyorum. Ama çok emin değilim. Bunu hep sonraki günlerde de sayıklar gibi dile getirmişim. Fakat ben bunu ilk ifadelerimde söylemedim çünkü o zaman hatırlamıyordum. Sonra Rahmi Amca'nın ofisinde bu olayı anlatınca Rahmi Amca bana 'bir daha ifade verirken bunu mutlaka söyle' dedi. Ben bu kelebek konusunu olayın meydana geldiği günden 3-4 gün sonra başlayarak bir hafta boyunca yakınlarıma anlatmıştım.'