Sultan Anlattı, Tuğyan Reddetti: Güllü Dosyasında "Beyaz Kelebek" Detayı!
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 'beyaz kelebek' detayı dosyanın en dikkat çekici başlığı haline geldi. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu, Tuğyan’ın 'camda kelebek var' diyerek annesini pencere çağırıp ardından ittiğini öne sürmüştü. Tutuklanan Gülter bakın kendini nasıl savundu!
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül’de 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Öte yandan "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, savunmasında "beyaz kelebek" olayını anlattı.
"Televizyonda Hakan Ural'ın programı açıktı"
