Aylin Coşkun, Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter Hakkında Çok Sert Sözler Sarf Etti
Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya atılan itiraf iddiaları sonrası sosyal medyada tepkiler büyüyor. Sultan Nur Ulu serbest bırakılırken, Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Demet Akalın yaşananları “Kınamıyorum, herkesin başına gelebilecek bir şey” sözleriyle değerlendirmişti. Son olarak şarkıcı Aylin Coşkun, sert sözlerle gündeme oturdu. 'O Tuğyan mıdır nedir, yılan. İnşallah onu içeride çok güzel ziyaret ederler.' dedi.
İşte detaylar 👇
Kaynak: Gece Muhabiri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, her yeni gelişmeyle daha da derinleşiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dosyadaki bu gelişmelerin ardından sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.
Son olarak şarkıcı Aylin Coşkun, yaptığı sert açıklamayla gündemin merkezine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın