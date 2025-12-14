Aylin Coşkun, Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter Hakkında Çok Sert Sözler Sarf Etti

Ölümün ilk günden itibaren şüpheli bulunmasıyla gözler çocuklarına ve yakın çevresine çevrilmişti. Soruşturma kapsamında 9 Aralık’ta, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Sultan Nur Ulu’nun, 12 Aralık’ta Yalova Emniyeti’ndeki sorgusunda etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ve Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’yü pencereden ittiğini iddia ettiği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından Gülter’in avukatları, yaptıkları açıklamayla dosyadan çekildiklerini duyurdu. Avukatlar, 'Yeterli şüphe oluştuğu için Tuğyan Hanım yönünden vekilliğimizden çekildik, Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı. Savcılık ise Tuğyan Ülkem Gülter’i 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Talep kabul edildi ve Gülter tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.