Aylin Coşkun, Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter Hakkında Çok Sert Sözler Sarf Etti

Gülistan Başköy
14.12.2025 - 10:40

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya atılan itiraf iddiaları sonrası sosyal medyada tepkiler büyüyor. Sultan Nur Ulu serbest bırakılırken, Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Demet Akalın yaşananları “Kınamıyorum, herkesin başına gelebilecek bir şey” sözleriyle değerlendirmişti. Son olarak şarkıcı Aylin Coşkun, sert sözlerle gündeme oturdu. 'O Tuğyan mıdır nedir, yılan. İnşallah onu içeride çok güzel ziyaret ederler.' dedi.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Gece Muhabiri

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün 26 Eylül’de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma, her yeni gelişmeyle daha da derinleşiyor.

Ölümün ilk günden itibaren şüpheli bulunmasıyla gözler çocuklarına ve yakın çevresine çevrilmişti. Soruşturma kapsamında 9 Aralık’ta, yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Sultan Nur Ulu’nun, 12 Aralık’ta Yalova Emniyeti’ndeki sorgusunda etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ve Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü’yü pencereden ittiğini iddia ettiği öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından Gülter’in avukatları, yaptıkları açıklamayla dosyadan çekildiklerini duyurdu. Avukatlar, 'Yeterli şüphe oluştuğu için Tuğyan Hanım yönünden vekilliğimizden çekildik, Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor' ifadelerini kullandı. Savcılık ise Tuğyan Ülkem Gülter’i 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Talep kabul edildi ve Gülter tutuklandı. Sultan Nur Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyadaki bu gelişmelerin ardından sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.

Demet Akalın, yaşananları 'korkunç bir olay' olarak nitelendirirken, kimseyi yargılamadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı:

'Kınamıyorum, herkesin başına gelebilecek bir şey. Evlat dediğin sonuçta bir insan.'

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Son olarak şarkıcı Aylin Coşkun, yaptığı sert açıklamayla gündemin merkezine oturdu.

İlginizi çekebilir:

