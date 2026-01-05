Banka Hesabınız Saniyeler İçinde Boşalabilir! Uzmanlar Uyarıyor: Bu Saatler Arasında ATM’ye Sakın Yaklaşmayın!

Finans kuruluşları ve siber güvenlik analistleri, artan dolandırıcılık şikayetleri üzerine peş peşe uyarılarda bulunarak, günün belirli saatlerinde işlem yapmanın büyük risk taşıdığını bildirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, özellikle gece 22.00 ile sabah 06.00 arasındaki zaman diliminin, kart kopyalama ve hesap boşaltma vakalarının en yoğun yaşandığı saatler olduğu tespit edildi.

Tenha saatleri fırsat bilen dolandırıcılar, ATM cihazlarına yerleştirdikleri, gözle görülmesi zor özel düzeneklerle saniyeler içinde kart bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlar, gece yarısı ve sabahın ilk ışıklarında çevredeki insan yoğunluğunun azalmasının, kötü niyetli kişilere bu kopyalama aparatlarını cihazlara yerleştirip hızla ortadan kaybolmaları için ideal bir zemin hazırladığını vurguluyor. Vatandaşların basit bir para çekme işlemi sandığı eylem, farkında olmadan tüm birikimlerinin çalınmasına neden olabiliyor.