onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Banka Hesabınız Saniyeler İçinde Boşalabilir! Uzmanlar Uyarıyor: Bu Saatler Arasında ATM’ye Sakın Yaklaşmayın!

Banka Hesabınız Saniyeler İçinde Boşalabilir! Uzmanlar Uyarıyor: Bu Saatler Arasında ATM’ye Sakın Yaklaşmayın!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 07:38

Banka müşterileri için tehlike çanları çalıyor. Son dönemde patlama yapan dolandırıcılık vakaları sonrası siber güvenlik uzmanları, ATM kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken 'tehlikeli zaman dilimini' duyurdu. İşte hesabınızın güvenliği için kaçınmanız gereken o saatler ve dolandırıcıların yeni tuzakları.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankacılık işlemlerini pratik hale getiren ATM’lerde güvenlik tehdidi son dönemde korkutucu boyutlara ulaştı.

Bankacılık işlemlerini pratik hale getiren ATM’lerde güvenlik tehdidi son dönemde korkutucu boyutlara ulaştı.

Finans kuruluşları ve siber güvenlik analistleri, artan dolandırıcılık şikayetleri üzerine peş peşe uyarılarda bulunarak, günün belirli saatlerinde işlem yapmanın büyük risk taşıdığını bildirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, özellikle gece 22.00 ile sabah 06.00 arasındaki zaman diliminin, kart kopyalama ve hesap boşaltma vakalarının en yoğun yaşandığı saatler olduğu tespit edildi.

Tenha saatleri fırsat bilen dolandırıcılar, ATM cihazlarına yerleştirdikleri, gözle görülmesi zor özel düzeneklerle saniyeler içinde kart bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlar, gece yarısı ve sabahın ilk ışıklarında çevredeki insan yoğunluğunun azalmasının, kötü niyetli kişilere bu kopyalama aparatlarını cihazlara yerleştirip hızla ortadan kaybolmaları için ideal bir zemin hazırladığını vurguluyor. Vatandaşların basit bir para çekme işlemi sandığı eylem, farkında olmadan tüm birikimlerinin çalınmasına neden olabiliyor.

Tehlike sadece elektronik kopyalamayla sınırlı kalmıyor; dolandırıcılar fiziksel tuzakları da devreye sokuyor.

Tehlike sadece elektronik kopyalamayla sınırlı kalmıyor; dolandırıcılar fiziksel tuzakları da devreye sokuyor.

Kart yuvasına yerleştirilen aparatlar nedeniyle kartın cihaz içine takılarak girmesi, aslında büyük bir vurgunun en net habercisi sayılıyor. Buna ek olarak, ATM ekranlarına veya tuş takımı çevresine yapıştırılan sahte yönlendirme notlarıyla kullanıcıların kafası karıştırılarak şifreleri ele geçirilmeye çalışılıyor. İnsanların yorgun ve dikkatinin dağınık olduğu gece saatlerinde bu ufak detayların gözden kaçması, mağduriyet ihtimalini katlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

ATM cihazına düzenek yerleştiren ortam çocuğunun sabıka kaydı, bize sorunun saatlerde olmadığını gösteriyor.

İz Hera Wilson

Bankalar, para harcamasın diye neden biz sürekli tetikte olmak ya da dolandırıcıların iş saatine göre kendimizi ayarlamak zorundayız? Yapay zeka destekli sis... Devamını Gör

Yaren x

iyi yaptınız yazıyı okuyup saati değiştirebilirler