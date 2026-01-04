ABD’nin Venezuela Operasyonu Nicolas Maduro’nun Trump’ın Türkiye Teklifini Reddetmesi Sonrasında Başlamış

Geçtiğimiz aylarda Washington Post’a konuşan kaynaklar da Maduro’nun Türkiye’ye gidebileceğini söylemişti.

Washington ile Karakas arasında yapılacak muhtemel bir “sürgün anlaşmasının”, başına 50 milyon dolar ödül konan Maduro’nun ABD’ye iade edilmeyeceğine dair “güvenceler” içerebileceği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray’a yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri aktarıldı:

“Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor, Erdoğan’ın da Trump’la iyi ilişkileri var.”