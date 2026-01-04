ABD’nin Venezuela Operasyonu Nicolas Maduro’nun Trump’ın Türkiye Teklifini Reddetmesi Sonrasında Başlamış
ABD, Venezuela’da düzenlediği askerî operasyonla Nicolas Maduro ve eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü. ABD’nin gündemdeki askerî operasyonu ile ilgili New York Times’tan ilginç bir iddia geldi. Independent Türkçe’nin aktardığına göre Trump, Maduro’ya aralık ayının sonunda iktidarı bırakıp Türkiye’ye gitmesi teklifinde bulundu ancak Maduro bunu kabul etmedi. Trump, teklifin kabul edilmemesi sonrasında operasyona yeşil ışık yaktı.
ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askeri operasyonun detayları gelmeye devam ediyor.
Maduro ve Türkiye iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.
