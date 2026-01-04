onedio
ABD’nin Venezuela Operasyonu Nicolas Maduro’nun Trump’ın Türkiye Teklifini Reddetmesi Sonrasında Başlamış

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 11:16

ABD, Venezuela’da düzenlediği askerî operasyonla Nicolas Maduro ve eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü. ABD’nin gündemdeki askerî operasyonu ile ilgili New York Times’tan ilginç bir iddia geldi. Independent Türkçe’nin aktardığına göre Trump, Maduro’ya aralık ayının sonunda iktidarı bırakıp Türkiye’ye gitmesi teklifinde bulundu ancak Maduro bunu kabul etmedi. Trump, teklifin kabul edilmemesi sonrasında operasyona yeşil ışık yaktı.

ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askeri operasyonun detayları gelmeye devam ediyor.

Independent Türkçe’nin New York Times’tan aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, operasyon başlamadan önce aralık ayının sonunda Maduro’ya “Türkiye’ye git” teklifinde bulundu.

Geçiş görüşmelerine katılan Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırılan haberlere göre Güney Amerika ülkesinin 63 yaşındaki lideri, yurt dışında rahatça yaşama teklifini reddetti.

Maduro’nun son teklifi de reddetmesiyle birlikte Donald Trump operasyona izin verdi ve ABD askerleri Maduro ve eşini alıkoydu.

Maduro ve Türkiye iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda Washington Post’a konuşan kaynaklar da Maduro’nun Türkiye’ye gidebileceğini söylemişti.

Washington ile Karakas arasında yapılacak muhtemel bir “sürgün anlaşmasının”, başına 50 milyon dolar ödül konan Maduro’nun ABD’ye iade edilmeyeceğine dair “güvenceler” içerebileceği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray’a yakın olduğu belirtilen bir kaynağın şu sözleri aktarıldı:

“Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan’a güveniyor, Erdoğan’ın da Trump’la iyi ilişkileri var.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
