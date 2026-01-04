ABD Tarafından Alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
ABD, Venezuela’ya askeri bir harekat düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gözaltına alarak ABD’ye getirmişti. ABD’nin gerçekleştirdiği tarihi operasyonun ardından Maduro’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beyaz Saray’ın resmî hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, Maduro’nun DEA ajanları eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu, “Şüpheli yürüdü” notuyla paylaştı. Maduro’nun moralinin yüksek olduğu ise dikkatten kaçmadı.
Nicolas Maduro’nun ABD’deki DEA merkezindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Maduro’nun yeni görüntüleri 👇
Ebeveynleri iri 1 ergeni disneylandden cikariyo gibi.
Amerika'da iki arkadaşım Venezuelali, çok mutlular resmen bayram gibi kutlama yapiyorlar
Venezuela halkı yıllardır sefalet çekiyor muhtemelen ABD müdahalesinden sonra ülkeye sıcak para girer daha iyi bir duruma geliriz diye düşünüyorlar ama tarih... Devamını Gör
bir de bizimkini alsalar,bu cahil millet yüzünden kurtulus yok zira