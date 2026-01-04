onedio
ABD Tarafından Alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 08:47

ABD, Venezuela’ya askeri bir harekat düzenlemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gözaltına alarak ABD’ye getirmişti. ABD’nin gerçekleştirdiği tarihi operasyonun ardından Maduro’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beyaz Saray’ın resmî hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, Maduro’nun DEA ajanları eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu, “Şüpheli yürüdü” notuyla paylaştı. Maduro’nun moralinin yüksek olduğu ise dikkatten kaçmadı.

Nicolas Maduro’nun ABD’deki DEA merkezindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Nicolas Maduro’nun ABD’deki DEA merkezindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Beyaz Saray’ın resmî hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47 tarafından paylaşılan görüntülerde, devrik Venezuela liderinin DEA ajanları arasında yürüdüğü ve moralinin yüksek olduğu görüldü.

Videonun kısa bir bölümünde Maduro’nun çevresindekilere dönerek “Yeni yılınız kutlu olsun” dediği anlar da yer aldı.

Maduro’nun yeni görüntüleri 👇

bibidibabidibup

Ebeveynleri iri 1 ergeni disneylandden cikariyo gibi.

.

Amerika'da iki arkadaşım Venezuelali, çok mutlular resmen bayram gibi kutlama yapiyorlar

Zuhal

Venezuela halkı yıllardır sefalet çekiyor muhtemelen ABD müdahalesinden sonra ülkeye sıcak para girer daha iyi bir duruma geliriz diye düşünüyorlar ama tarih... Devamını Gör

dogrucu adam

bir de bizimkini alsalar,bu cahil millet yüzünden kurtulus yok zira