4 Ocak Hava Durumu: Batıda Fırtına, Doğuda Soğuk Hava Etkili Olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise soğuk hava etkisini artıracak. Meteorolojik verilere göre Türkiye yeni haftaya yağışsız bir girecek. Yağışların çarşamba ve perşembe günleri yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.
Batı bölgelerinde fırtına etkili olacak.
4 Ocak Pazar Hava Durumu 👇
5 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇
6 Ocak Salı Hava Durumu 👇
7 Ocak Çarşamba Hava Durumu 👇
8 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇
