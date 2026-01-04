onedio
4 Ocak Hava Durumu: Batıda Fırtına, Doğuda Soğuk Hava Etkili Olacak!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
04.01.2026 - 08:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise soğuk hava etkisini artıracak. Meteorolojik verilere göre Türkiye yeni haftaya yağışsız bir girecek. Yağışların çarşamba ve perşembe günleri yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

Batı bölgelerinde fırtına etkili olacak.

Kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege’nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun’un iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 Ocak Pazar Hava Durumu 👇

5 Ocak Pazartesi Hava Durumu 👇

6 Ocak Salı Hava Durumu 👇

7 Ocak Çarşamba Hava Durumu 👇

8 Ocak Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
