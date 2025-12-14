onedio
Güllü'nün Katıldığı Bir Programda Kızı Tuğyan'ı Anlattığı Anlar Ortaya Çıktı

Güllü'nün Katıldığı Bir Programda Kızı Tuğyan’ı Anlattığı Anlar Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.12.2025 - 08:49

Şarkıcı Güllü’nün yıllar önce katıldığı bir programda kızı Tuğyan hakkında anlattıkları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kızının genç yaşta anne olmasıyla ilgili anlattıkları dikkat çekti. 

İşte detaylar 👇

26 Eylül'de Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde peş peşe yeni gelişmeler yaşandı.

26 Eylül'de Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde peş peşe yeni gelişmeler yaşandı.

O gece evde olan Nur Sultan Ulu'nun Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü iterek öldürdüğünü itiraf ettiği iddia edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç açıklamasında, 'Güllü cinayeti soruşturmasında aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi.

Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti. Güllü’yü öldürmek suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.' ifadelerini kullandı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Tuğyan Ülkem Gülter şu ifadeleri kullandı:

Savcılıkta verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Tuğyan Ülkem Gülter şu ifadeleri kullandı:

'Sultan'la beraber benim telefonumdan odada müzik açtık. Sultan'a 'Malkata' şarkısını açmasını istedim. Sultan, Malkata şarkısını benim telefonundan açmıştı. Biz Sultan'la Malkata oynarken annem içeri geldi. Sultan'ın elinden tutup malkata oynatmaya çalıştı. Sultan bilmediğini söyledi. Üçümüz odada dans etmeye başladık. Biz kapı ile gardırobumun arasında dans ediyorduk. Annemle biz birbirimizi mıncıklardık. Bana söylendiği gibi 'Bırak beni bırak' gibi bir şey söylenmişse buna istinaden söylenmiştir. Sonrasında annem müziğin sesini açmamızı istedi. Sultan gardırobumun önünde yüzüne bakıyordu. Yüzünde dikiş izi vardı. Sultan dikiş izine sürekli bakar, ben de o sırada Sultan'ın yanında oynuyordum. Daha sonra ben çok yüksek bir şekilde 'güm' diye bir ses duydum. Camın olduğu tarafa baktığımda annemi görmeyince 'koş' diye bağırarak aşağıya indim. Yukarıda odadayken güm diye ses duyduktan sonra ben annemi görmedim. Nasıl düştüğünü de bilmiyorum. Direkt aşağıya koştum. Koşarken Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Aşağıya indikten sonra olanları hatırlamıyorum. Daha sonra çevremden bana anlatılanlar oldu, ancak ben hiç birini hatırlamıyorum.'

Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

Son olarak sosyal medyada Güllü’nün geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında kızı Tuğyan hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

