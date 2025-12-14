Güllü'nün Katıldığı Bir Programda Kızı Tuğyan’ı Anlattığı Anlar Ortaya Çıktı
Şarkıcı Güllü’nün yıllar önce katıldığı bir programda kızı Tuğyan hakkında anlattıkları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kızının genç yaşta anne olmasıyla ilgili anlattıkları dikkat çekti.
26 Eylül'de Yalova'da evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünde peş peşe yeni gelişmeler yaşandı.
Savcılıkta verdiği ifadesinde olay gününü anlatan Tuğyan Ülkem Gülter şu ifadeleri kullandı:
Son olarak sosyal medyada Güllü’nün geçmiş yıllarda katıldığı bir televizyon programında kızı Tuğyan hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.
