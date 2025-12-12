onedio
Avukat Murat Çevik Açıkladı: Doğru Eşi Seçtiğinizi Gösteren Üç İşaret

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 16:04

Avukat Murat Çevik, sosyal medyada paylaştığı videoyla ilişkiler üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 'Doğru eşi seçtiğinizi gösteren üç işaret' diyerek yaptığı sıralama kısa sürede gündem oldu. 

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Avukat Murat Çevik, "doğru eşi seçtiğinizi gösteren üç işaret" başlığıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Avukat Murat Çevik, "doğru eşi seçtiğinizi gösteren üç işaret" başlığıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çevik’e göre doğru eş seçiminin ilk işareti mesafe. Avukat, sağlıklı bir ilişkide kişinin başkalarına karşı aşırı samimiyetten, flörte kaçan şakalardan ve sınırı aşan davranışlardan bilinçli olarak uzak durduğunu vurguladı. 

İkinci önemli işaret ise saygı. Çevik, eşinin eksikliklerini, yaralarını ve sırlarını başkalarıyla paylaşan kişilerin aslında ilişkiye zarar verdiğini belirtti. 

Üçüncü ve belki de en kritik işaret olarak güvene dikkat çeken Murat Çevik, eşinin hislerine ve kararlarına güvenen bir kişinin, onu rahatsız eden ortamlardan bilinçli olarak uzak durduğunu söyledi.

sunrise hope

Avukatlar ilişki koçluğuna mı başlamış 🤔 Boşanmak için avukata para vermek istemiyorsan mantıklı