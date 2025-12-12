Avukat Murat Çevik Açıkladı: Doğru Eşi Seçtiğinizi Gösteren Üç İşaret

Çevik’e göre doğru eş seçiminin ilk işareti mesafe. Avukat, sağlıklı bir ilişkide kişinin başkalarına karşı aşırı samimiyetten, flörte kaçan şakalardan ve sınırı aşan davranışlardan bilinçli olarak uzak durduğunu vurguladı.

İkinci önemli işaret ise saygı. Çevik, eşinin eksikliklerini, yaralarını ve sırlarını başkalarıyla paylaşan kişilerin aslında ilişkiye zarar verdiğini belirtti.

Üçüncü ve belki de en kritik işaret olarak güvene dikkat çeken Murat Çevik, eşinin hislerine ve kararlarına güvenen bir kişinin, onu rahatsız eden ortamlardan bilinçli olarak uzak durduğunu söyledi.