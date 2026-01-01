onedio
Uzman Diyetisyen Ferritin Değeri Düşük Kadınlarda Karşılaştığı 3 Belirtiyi Paylaştı

Uzman Diyetisyen Ferritin Değeri Düşük Kadınlarda Karşılaştığı 3 Belirtiyi Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 19:03

Ferritin, vücudun demir deposudur. Ferritin değeriniz düşük olduğu zamanlarda kendinizi hep yorgun hisseder, tembel olduğunuzu düşünürsünüz. Kadınlarda ferritin değeri düşüklüğüne daha çok rastlanabilir. Instagram'da videolar çeken Uzman Diyetisyen Zehra Çıray OBA, ferritini düşük olan kadınlarda karşılaştığı 3 durumu sıraladı.

Kaynak: Instagram / dyt.zehracirayoba

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki ferritin değeri nasıl yükseltilir?

Peki ferritin değeri nasıl yükseltilir?

Diyetisyen Zehra Çıray OBA, Instagram'da paylaştığı bu videoda açıklama kısmında ise ferritin değerinin nasıl yükseltilmesi gerektiğini anlatıyor.

  • 'Emilimi yüksek demiri öncelikle seç: Haftada 2–3 gün kırmızı et, ferritin yükseltmede en etkilidir.'

  • 'Bitkisel demiri C vitaminiyle birlikte tüket: Mercimek, nohut, ıspanak, pazı gibi besinlerin yanında limon ve portakal tüketmek emilimi 2–3 kat artırır.'

  • 'Demir emilimini bozanları aynı öğünde tüketme: Demir içeren öğünlerden sonra çay kahve veya yoğurt tüketme.'

  • 'Bağırsak sağlığını güçlendir: Kefir, yoğurt, lifli sebzeler daha iyi demir emilimi sağlar.'

  • 'Gerekirse takviye al ama mutlaka kontrollü bir şekilde. Kan tahlili ve uzman önerisi olmadan takviye kullanma.'

