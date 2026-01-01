onedio
Tesisat Ustası Peteklerin Isısını Doğrudan Etkileyen Kombi Filtresinin Nasıl Değiştirileceğini Anlattı

Tesisat Ustası Peteklerin Isısını Doğrudan Etkileyen Kombi Filtresinin Nasıl Değiştirileceğini Anlattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 18:26

Yoğun kar yağışı, ülkemizi etkisi altına aldı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentimiz beyaz örtüye büründü. Elbette bu dönemde en önemli gündem maddesi, evlerimizin ısıtması oluyor. Hem evlerimizi ısıtmaya hem de tasarruf etmeye çalışıyoruz. Bu noktada kombi ve peteklerin bakımı son derece önemli. 

Bir tesisat ustası da kombi filtresinin nasıl değiştirileceğini adım adım anlattı. Bu değişimle birlikte eteklerin ısısını doğrudan etkileniyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

Borunun içindeki filtreyi çıkartıp temizlemek gerekiyor. Ardından borudaki kirli su da temizleniyor.

Borunun içindeki filtreyi çıkartıp temizlemek gerekiyor. Ardından borudaki kirli su da temizleniyor.

Kombi filtresi, dönüşümdeki suyu filtre eden bir malzemedir. Bu filtre, kombinin arızalanmasının önüne geçer. Bu filtreyi temizlediğinizde peteklerin ısısında bir fark olacağı söyleniyor. Filtreyi çıkartıp temizlemek ise son derece basit. Sadece birkaç noktada dikkatli olmak gerekiyor.

