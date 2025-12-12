Okan Bayülgen’in Canlı Yayında Hilal Cebeci’ye Yaptığı Hareket Tekrar Gündem Oldu, Aydilge Sert Tepki Gösterdi

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Bayülgen’in ekran önü ve arkasında yıllarca süren dalga geçme ve küçük düşürme davranışlarının 'karizmatik' olarak izlenmesini eleştirdi. Ünlü şarkıcı, 'Benim üzüldüğüm nokta budur. Çünkü muhatabını ezmek, muhtabını dalga geçmek için malzeme olarak kullanmak ''havalı'' değildir. Zorbalıktır. Özellikle canlı yayında insanı paralize eden, ani ve kontrolsüz güç gösterileri karşısında, konukların gülmesi, eğlendikleri için değildi. Çoğu zaman şoktan, bir tatsızlık çıkması endişesinden, ne yapacağını bilememenin verdiği o tuhaf, rahatsızlık hissine karşı bir savunma mekanızmasıydı... İsterseniz dünyanın en kültürlü, bilgili insanı olun, içinizde hakiki bir nezaket yoksa (göstermelik kibarlıktan bahsetmiyorum), entelektüel değilsinizdir.' ifadelerini kullandı.