Okan Bayülgen’in Canlı Yayında Hilal Cebeci’ye Yaptığı Hareket Tekrar Gündem Oldu, Aydilge Sert Tepki Gösterdi
Okan Bayülgen’in yıllar önce Beyazıt Öztürk’ün programında Hilal Cebeci’ye yaptığı hareket, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eski görüntülerin dolaşıma girmesiyle videoya sessiz kalamayan şarkıcı Aydilge sert paylaşımla Bayülgen'e tepki gösterdi. 'Bu havalı değil, zorbalık' diyen Aydilge’nin sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Beyaz Show, yıllar sonra Okan Bayülgen'in canlı yayında Hilak Cebeci'ye yaptığı hareketle gündeme geldi.
Görüntülerin sosyal medyada tekrar dolaşıma girmesiyle Aydilge, sessiz kalmayarak tepki gösterdi.
