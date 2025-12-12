onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Okan Bayülgen’in Canlı Yayında Hilal Cebeci’ye Yaptığı Hareket Tekrar Gündem Oldu, Aydilge Sert Tepki Gösterdi

Okan Bayülgen’in Canlı Yayında Hilal Cebeci’ye Yaptığı Hareket Tekrar Gündem Oldu, Aydilge Sert Tepki Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.12.2025 - 13:27

Okan Bayülgen’in yıllar önce Beyazıt Öztürk’ün programında Hilal Cebeci’ye yaptığı hareket, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eski görüntülerin dolaşıma girmesiyle videoya sessiz kalamayan şarkıcı Aydilge sert paylaşımla Bayülgen'e tepki gösterdi. 'Bu havalı değil, zorbalık' diyen Aydilge’nin sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Beyaz Show, yıllar sonra Okan Bayülgen'in canlı yayında Hilak Cebeci'ye yaptığı hareketle gündeme geldi.

Görüntülerin sosyal medyada tekrar dolaşıma girmesiyle Aydilge, sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada tekrar dolaşıma girmesiyle Aydilge, sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Bayülgen’in ekran önü ve arkasında yıllarca süren dalga geçme ve küçük düşürme davranışlarının 'karizmatik' olarak izlenmesini eleştirdi. Ünlü şarkıcı, 'Benim üzüldüğüm nokta budur. Çünkü muhatabını ezmek, muhtabını dalga geçmek için malzeme olarak kullanmak ''havalı'' değildir. Zorbalıktır. Özellikle canlı yayında insanı paralize eden, ani ve kontrolsüz güç gösterileri karşısında, konukların gülmesi, eğlendikleri için değildi. Çoğu zaman şoktan, bir tatsızlık çıkması endişesinden, ne yapacağını bilememenin verdiği o tuhaf, rahatsızlık hissine karşı bir savunma mekanızmasıydı...  İsterseniz dünyanın en kültürlü, bilgili insanı olun, içinizde hakiki bir nezaket yoksa (göstermelik kibarlıktan bahsetmiyorum), entelektüel değilsinizdir.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın