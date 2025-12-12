onedio
Bu Yıl Çok Acı Haberler Aldık: 2025'te Vefatıyla Yasa Boğan Ünlüler

Gülistan Başköy
12.12.2025 - 09:01

2025 yılı sanat, müzik ve televizyon dünyası için adeta bir yas yılı oldu. Peş peşe gelen vefat haberleri hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden sarstı. Türk müziğinin efsane isimlerinden sinemanın usta oyuncularına kadar birçok değerli ismi bu yıl içinde kaybettik. Her biri kendi alanında unutulmaz izler bırakmış bu isimler, ardında büyük bir miras ve tarifsiz bir özlem bıraktı. 

İşte 2025’te hayatını kaybeden ünlüler...

Ferdi Tayfur - 2 Ocak 2025

Arabesk müziğin yaşayan efsanelerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının beyin ve böbrek yetmezliğini kaybettiği bildirildi. 'Emmoğlu', 'Huzurum Kalmadı' ve 'Çeşme gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Tayfur, Türk müziğinde silinmez bir iz bıraktı.

8 Ocak 2025 - Selim İleri

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Selim İleri, 75 yaşında hayatını kaybetti. İleri, 'Cehennem Kraliçesi', 'Pastırma Yazı', 'Her Gece Bodrum' gibi eserleriyle tanınıyordu.

Bedia Ener - 13 Ocak 2025

'Yaprak Dökümü', 'Melek Apartmanı', 'Ada Masalı' gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Bedia Ener beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 13 Ocak 2025'te 70 yaşında hayatını kaybetti. 14 Ocak'ta Teşvikiye Camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığına defnedildi.

24 Ocak 2025 - Deniz Arman

Gazeteci ve spiker Deniz Arman, 24 Ocak'ta akciğer kanseri tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti. 25 Ocak'ta Beşiktaş Vişnezade Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) - 15 Şubat 2025

'Kahtalı Mıçe' lakabıyla tanınan Mustafa Kahtalı, ince bağırsak kanseri nedeniyle 15 Şubat'ta 72 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti. Cenazesi 16 Şubat'ta Kahta'da defnedildi.

Muhammet Emin Gümüşkaya - 18 Şubat 2025

Çoğumuzun Çocuklar Duymasın dizisiyle tanıdığı Muhammet Emin Gümüşkaya Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden yoğun bakımda tedavi görüyordu. 77 yaşında hayatını kaybeden Gümüşkaya'nın cenazesi, Emir Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Edip Akbayram - 2 Mart 2025

'Aldırma Gönül', 'Hasretinle Yandı Gönlüm', Güzel Günler Göreceğiz' gibi şarkılarıyla bilinen Edip Akbayram çoklu organ yetmezliği nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Şinasi Yurtsever - 16 Mart 2025

Yabancı Damat, Kardeş Payı gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever'in ani ölümü de sevenlerini yasa boğdu. 51 yaşındaki oyuncu 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 15 Mart'ta Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tanyeli - 17 Mart 2025

Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden Tanyeli, 54 yaşında vefat etti. Pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'daki törenin ardından cenazesi, vasiyeti üzerine karayolu ile Bodrum'a götürüldü.

Osman Sınav - 20 Mart 2025

Türk televizyon tarihine yön veren yönetmen Osman Sınav, 68 yaşında hayatını kaybetti. 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi unutulmaz projelere imza atan Sınav, sektörün en önemli isimlerinden biriydi. Onun vefatı sinema ve dizi dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Filiz Akın - 21 Mart 2025

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun ölümü kimseye haber verilmedi. Cenazesi, isteği üzerine sessiz sedasız, sadece ailesinin katılımıyla Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.

Volkan Konak - 31 Mart 2025

Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, 58 yaşında Kıbrıs'ta konser verdiği sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kendine özgü yorumu ve sahne enerjisiyle Türkiye’nin en sevilen sanatçılarındandı. Ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Sırrı Süreyya Önder - 3 Mayıs 2025

Siyasetçi, yönetmen ve senarist kimliğiyle tanınan Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında yaşamını yitirdi. 'Beynelmilel' filmiyle bilinen Önder, sanatsal üretkenliğiyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Vefatı hem siyaset hem sanat dünyasında yankı buldu. Cenazesi Levent'teki Barbaros Camii'nde cenaze namazının ardından ⁠Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 12 saat süren bir operasyondan sonra yoğun bakıma alınmıştı. 18 günlük yoğun bakım sürecinin ardından kötü haber gelmişti.

Balık Ayhan - 13 Mayıs 2025

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, gerçek adıyla Ayhan Küçükboyacı, 59 yaşında hayata veda etti. Sahne enerjisi ve kendine özgü yorumu ile bilinen Balık Ayhan, 12 Nisan'da şiddetli nefes darlığı ve solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Instagram hesabından paylaşım yaparak babası için acil kan çağrısında bulunmuştu.

İlhan Şeşen - 26 Mayıs 2025

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize?' gibi dilimize pelesenk olan şarkılarıyla Türk müziğinin duayen isimlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında vefat etti. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Sanatçının naaşı Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Şimal - 30 Mayıs 2025

Şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayatını kaybetti. 2021 yılından bu yana meme kanseriyle mücadele ediyordu. Cenazesi Kuşadası'nda toprağa verildi.

Güllü - 26 Eylül 2025

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının ani ölümü şok etkisi yaratırken doğrudan yürütülen soruşturma nedeniyle de aylarca gündemde kaldı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu - 16 Ekim 2025

'Yabancı Damat', 'Hayat Devam Ediyor', 'Beyaz Melek' gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında vefat etti. Hem sinemada hem dizilerde birçok unutulmaz karaktere hayat vermişti.

Engin Çağlar - 1 Kasım 2025

Yeşilçam’ın jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Çağlar, Şişli'deki evine 200 metre mesafede motosiklet çarpması sonucu yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 1960 ve 1070’lerin popüler filmleriyle bir döneme damga vurmuştu. Vefatı özellikle sinema tarihine gönül verenlerde büyük bir üzüntü yarattı.

Ahmet Gülhan - 3 Kasım 2025

Tiyatro ve sinemanın sevilen yüzü Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu ölümünden 1 hafta önce akciğerlerinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ancak durumu ağırlaştı, pıhtı atması üzerine de entübe edildi. Değerli aktörün 1 gün sonra vefat ettiği öğrenildi.

Muazzez Abacı - 12 Kasım 2025

Türk Sanat Müziği’nin dev ismi Muazzez Abacı, 78 yaşında doğum gününde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

