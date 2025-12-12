Bu Yıl Çok Acı Haberler Aldık: 2025'te Vefatıyla Yasa Boğan Ünlüler
2025 yılı sanat, müzik ve televizyon dünyası için adeta bir yas yılı oldu. Peş peşe gelen vefat haberleri hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden sarstı. Türk müziğinin efsane isimlerinden sinemanın usta oyuncularına kadar birçok değerli ismi bu yıl içinde kaybettik. Her biri kendi alanında unutulmaz izler bırakmış bu isimler, ardında büyük bir miras ve tarifsiz bir özlem bıraktı.
İşte 2025’te hayatını kaybeden ünlüler...
Ferdi Tayfur - 2 Ocak 2025
8 Ocak 2025 - Selim İleri
Bedia Ener - 13 Ocak 2025
24 Ocak 2025 - Deniz Arman
Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı) - 15 Şubat 2025
Muhammet Emin Gümüşkaya - 18 Şubat 2025
Edip Akbayram - 2 Mart 2025
Şinasi Yurtsever - 16 Mart 2025
Tanyeli - 17 Mart 2025
Osman Sınav - 20 Mart 2025
Filiz Akın - 21 Mart 2025
Volkan Konak - 31 Mart 2025
Sırrı Süreyya Önder - 3 Mayıs 2025
Balık Ayhan - 13 Mayıs 2025
İlhan Şeşen - 26 Mayıs 2025
Şimal - 30 Mayıs 2025
Güllü - 26 Eylül 2025
Arif Erkin Güzelbeyoğlu - 16 Ekim 2025
Engin Çağlar - 1 Kasım 2025
Ahmet Gülhan - 3 Kasım 2025
Muazzez Abacı - 12 Kasım 2025
