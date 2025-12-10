Avukatları İlk Kez Konuştu: Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Arkadaşı Firar mı Ediyordu?

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, “İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı bir çalışma yürüttük” diyerek dosyadaki titizliği vurgulamıştı.

Gülter ve Ulu'nun avukatları ise kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Avukat Aycan Sevsay, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatarak, 'Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız.” dedi.