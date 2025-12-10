onedio
Avukatları İlk Kez Konuştu: Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Arkadaşı Firar mı Ediyordu?

Avukatları İlk Kez Konuştu: Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Arkadaşı Firar mı Ediyordu?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.12.2025 - 17:42

Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme gelmeye devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı verilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun evlerinden bavullarla çıkış görüntüleri gündem olurken gözler bu kez avukatlarına çevrildi. Ve ilk açıklama geldi.

İşte detaylar 👇

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma giderek derinleşiyor.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında verilen gözaltı kararı sonrası iki isim İstanbul’da yakalanıp Yalova’ya getirilmişti. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı: Avukatları ilk kez konuştu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki genç kızın serbest bırakıldığı, Gülter ile Ulu’yu İstanbul’a götüren kişi ve kaldıkları evin sahibinin ise gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, “İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı bir çalışma yürüttük” diyerek dosyadaki titizliği vurgulamıştı.

Gülter ve Ulu'nun avukatları ise kamuoyunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Avukat Aycan Sevsay, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu hatırlatarak, 'Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız.” dedi.

Müvekkillerin kaçma niyetinde olduğu yönündeki iddiaları reddeden Avukat Rahmi Çelik ise şöyle konuştu:

'Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir.'

