Avukatları İlk Kez Konuştu: Güllü'nün Kızı Tuğyan ve Arkadaşı Firar mı Ediyordu?
Ünlü şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma her geçen gün yeni bir gelişmeyle gündeme gelmeye devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı verilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun evlerinden bavullarla çıkış görüntüleri gündem olurken gözler bu kez avukatlarına çevrildi. Ve ilk açıklama geldi.
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma giderek derinleşiyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki genç kızın serbest bırakıldığı, Gülter ile Ulu’yu İstanbul’a götüren kişi ve kaldıkları evin sahibinin ise gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Müvekkillerin kaçma niyetinde olduğu yönündeki iddiaları reddeden Avukat Rahmi Çelik ise şöyle konuştu:
