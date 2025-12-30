2026'nın Önemli Tarihleri: Merkür Retrosu ile Türkiye'yi 2026'da Neler Bekliyor?

Ocak 2026’nın ilk yarısı Türkiye için dış ilişkiler ile ilgili önemli gelişmeleri gösterebilir ya da harekete geçirebilir. Sonrasında bu sürecin Şubat ortasına kadar yoğun devam edeceği görünüyor.
2026 Ocak ikinci yarısından sonra Şubat sonuna kadar olan dönemde Türkiye’nin finansal konuları ile ilgili gelişmeler çok daha yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Daha detaylı yazacağım.
2026 Ocak başından Şubat sonuna doğru olan zaman içinde dünyada borsa ve hisselerde çok iyi gelişmeler ve yükselişler olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).
2026 Ocak ayında dünyada iletişim alanı çok büyük bir hızlanma ve büyümeye doğru gidebilir. Türkiye için dış ilişkiler ile ilgili iletişimde yeni gelişmeler kendini gösterebilir.
Herkes Kendi Hayatına Göre Yorumlasın: 2026 Şubat ilk tutulma dönemi ama tam tutulma değil, o yüzden bazı gelişmeler kendini gösterse bile 2025 Hazirandan bu yana açılım yaşamak istediğiniz konular ile ilgili 2026 Ağustos ayından sonra tamamen rahatlayacaksınız. Muhtemelen tam olarak Aralık 2026’ya geldiğiniz zaman 2025 Hazirandan beri beklediğiniz süreç tamamlanmış olacak! Bu süreçler herkes ve ülkeler için farklı olabilir. Rahu-Ketu Kuzey ve Güney düğümleri, tutulma tamamlanma süreci etkisinin sürecini gösteriyor.
2026 Şubat ortası ve sonu, özellikle aynı zamanda Mart başı olan dönem; Türkiye’de devlet, mahkemeler, davalar, üniversiteler, sınavlar, devlet yöneticileri, tüm devlet kurumları, eğitim kurumları, genel olarak babalık ve baba konusu ve son olarak inançlar ile inanç konusunu temsil eden mekanların daha çok gündem olduğu, onlar ile konuların yoğunlaştığı ve pozitif, iyi yönde gelişmelerin de olacağı, iyi şeylerin de kendini göstereceği bir süreç olarak görünüyor. Çünkü neredeyse gezegenlerin çoğunluğu Türkiye’nin saydığım konularını temsil eden yerinden geçiyor.
Astrolojik olarak Şubat 2026 seller, su baskınları ve biraz drama olaylar dolu bir ay olabilir. Dilerim güzellikler ile dolu olsun. Belki sel ya da su baskını olmaz ama bol su olur.
2026 Mart sonu ve Nisan başı dönem havaalanları, yolculuk alanları, hava yolları, uçaklar ve yolculukla ilgili olan konularla ilgili zorlayıcı görünüyor. Tatsız olabilir o yüzden o döneme seyahat koymamak daha iyi olabilir. Kötü açılar var.
Mart 2026 ile Türkiye’nin kariyer ve iş alanında yepyeni bir başlangıç dönemi başlıyor. Devlet ve üniversiteler, mahkemeler dahil tüm devlet kurumlarında açılımlar, gelişmeler olması ile beraber Türkiye’nin kendisi ve yaşayan tüm insanları ileri süreçte pozitif yönde etkileyecek bir sürecin başlayacağını gösteriyor. Bu süreç 2026 Mart ile 2026 Kasım-Aralık arası tam olarak kendini gösterir.
Astrolojik olarak 19 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ile 25 gün içinde Satürn-Mars birleşimleri olduğu için dünyada sarsıntılar, depremler ve çeşitli saldırılar gibi gündemin daha yoğun olduğu bir dönem olabilir. Bunu dünya adına söylüyorum, illa Türkiye’de olacak diye bir şey yok.
Astrolojik olarak 19 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ile 25 gün içinde Satürn-Mars birleşimleri olduğu için Türkiye’deki ünlüler, patronlar, şirketler, markalar ve büyük kitlelerin liderleri için zor bir dönem olabilir.
Mayıs sonu ve Haziran başı 2026 dönemi Türkiye için gerçekten çok iyi gelişmelerin kendini göstereceği harika yeni doğuşlar ve mutluluğu ortaya çıkartacak gelişmelerin olacağı bir dönem olarak görünüyor.
2026 Haziran ayı ile birlikte Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili çok pozitif bir dönem kendini göstermeye başlayabilir ama eğer hemen 2026 Haziran ve Temmuz'da göstermez ise orada başlayacak bir şeyler ile birlikte tam olarak olduğunu 2027 Haziran'da görmüş oluruz. Lakin benim düşünceme göre Jüpiter’in ilk hareketini tamamlaması 2026 Kasım'da olacak; o zamana kadar da Türkiye ekonomisi ve kasasındaki para adına çok pozitif bir dönem kendini gösterebilir. Eğer ikinci Jüpiter düz dönüşüne kalır ise 2027 Haziran ayına kadar etkisini gösterir ama tabii gerçeği söylemek gerekirse 2026 Kasım'da Ketu da Türkiye’nin para evine girecek. O, her ne kadar öncesinde para artışı olsa bile paraları bir yere harcayabileceğimizi gösteriyor ama bir taraftan da 8. evdeki Rahu'dan dolayı toplu paralar gelebileceğine işaret ediyoruz. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Bana göre her halükarda Türkiye daha iyiye gidecek.
En İyi Tatil Zamanı Astrolojik Olarak: Özellikle bir seyahat veya tatile gidecek veya yazın önemli bir şeyler yapacaksanız 22 Haziran ile 5 Temmuz 2026 arası yapmanız veya o arada başlamanız çok daha iyi bir süreç geçirmenizi sağlayacağı astrolojik olarak görünüyor.
2026 Haziran sonu, Temmuz ve Ağustos biraz elektronikler, internet ve teknolojik alanlar ile ilgili zorlayabilir.
22 Ağustos 2026 itibarıyla bu tarihin 15 gün öncesi ve 25 gün sonrasına kadar olan dönem, liderler için tüm dünyada zor bir dönem olduğu astrolojik olarak görülüyor.
Türkiye ve dünya Eylül 2026’dan sonra büyük bir rahatlama yaşayacak!
Ekim 2026 başı Venüs retrosu başlıyor ve 14 Kasım'a kadar devam edecek; kadınlar, kız çocukları ve sanatçılar ile ilgili gündemler çok daha fazla yükselecek!
2026 Kasım ayı açıkçası artık biraz Satürn’ün öğretici ve değişimler yaratan etkisi başlıyor, Rahu-Ketu kadersel dönüşüm zamanı var! O yüzden Kasım karma ödeme zamanı ve biraz daha zorlayıcı. 2026 Kasım'a çok önemli işler koymayın; bu dönemi daha ayrıntılı yazacağım.
2026 Aralık ayı bitişler, sonlanışlar, yeni başlangıçlar öncesi yıkım ve bilinç doğumu için büyük olaylar zamanı!
10 Aralık 2026 tarihinden itibaren 25 gün ile 1 aylık süreçte Türkiye’de topraklarda gerginlik, sarsıntılar, çok büyük değil ama çeşitli depremler gibi etkiler verebilir. Lakin korkacak bir şey yok. Hepsi geçer, gider, biter. Sonuç olarak Türkiye bir deprem ülkesi; her zaman sarsıntı ve depremler olabiliyor. Biz her zaman hazırlıklı olmalıyız. Onun dışında topraklar ve sınırlarda olabilecek her türlü gerginlik de biter gider. Belki sadece agresyonun yüksek olduğu bir dönem olacaktır. Sonra geçip gidecektir. Tabii bunu Satürn tam 10 Aralık 2026’da güçlü bir etkiyi başlatacağı için söylüyorum. Türkiye’nin geleceği harika ve her şey iyiye doğru gidecek!
CANIM TAKİPÇİLERİM, HEPİNİZİN YENİ YILI KUTLU VE MUTLULUKLAR İLE DOPDOLU OLSUN.
SİZİ SEVEN BİR Can…