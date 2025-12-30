2026'nın Önemli Tarihleri: Merkür Retrosu ile Türkiye'yi 2026'da Neler Bekliyor?

O yüzden bu tarihlere önemli bir şey, seyahat, organizasyon, etkinlik veya yeni bir başlangıç koymayın ve hepsinin öncesinde tüm telefon, bilgisayar, her şeyinizi yedekleyin, kopyalayın. Bu dönemlerde geçmişi şifalandırmaya odaklanın ve yarım bıraktığınız işlerinizi tamamlayın. Aile dizimi, terapi, regresyon ve her türlü geçmişi şifalandırmaya yönelik tüm etkinlikler için harikadır. Bu tarihlerde iletişimsel sorunlar yaşayabileceğiniz için bu dönemleri ona göre şimdiden planlayın. Bu dönemler yeni bir başlangıç ya da etkinlik yapmak yerine, yapmadan önce araştırıp incelemek ve tüm detayları gözden geçirmek için daha iyidir.

Astrolojik Öngörüm: 12 Kasım 2026 sonrası Türkiye bir güçlenme ve yükseliş süreci yaşamaya başlayacak ve 2028 Mart ayına kadar bu sürecin etkilerini artarak göreceğiz. 2026 ilk yarısı böyle bir şey olamayacak gibi size gelecek olabilir ama sonra olacağını astrolojik olarak göreceğiniz görünüyor.

Astrolojik olarak Türkiye’nin haritasında, 15 Mart 2026 tarihinden 1 hafta öncesi zaman ile 25 gün sonrası zamanda Türkiye gündeminde biraz üzücü olaylar ve gündemler olabileceğini gösteriyor; ama Nisan sonu ve Mayıs ayında tam tersine güzel gelişmeler de kendini gösterecek ve sonrasında Eylül başı itibarıyla daha iyi olacağı astrolojik olarak görünüyor.

15 Mart 2026 tarihinden bir hafta öncesi ve 25 gün sonrası dönemde astrolojik olarak sarsıntılar olabileceğini ve deprem konularının gündeme gelebileceğini gösteriyor ama ben çok kötü bir şey beklemiyorum. Allah ülkemizi ve insanlarımızı korusun. Sonuç olarak ben de burada yaşıyorum. Hiç korkmayın, endişe etmeyin ama elbette önlemlerinizi alın. Zaten Türkiye bir deprem ülkesi. Her zaman önlemlerimizi almamız gerekiyor.

15 Mart 2026, 15 gün öncesi ve özellikle 25 gün ila 2 ay sonrası süreçte Türkiye’de devlet, devlet yöneticileri, mahkemeler, davalar, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitim daireleri ve her türlü hava, kara ve deniz yolculuk alanları için zor bir süreç olarak astrolojik olarak görülüyor. Çok önemli bir iş, organizasyon veya bir şeyiniz varsa o döneme koymayın ve o dönem mümkün olduğu kadar seyahat konularından uzak durmanızı tavsiye ederim.

2026 yılının ilk yarısı, Ocak ile Temmuz arası zorlayıcı olaylar, süreçler, bazı üzücü şeyler var ama bunun yanında özellikle Mayıs sonuna kadar barış, özgürleşme, mutluluk da var. Gerçi Mart-Nisan zor ama sonra 2026 ikinci yarısı, özellikle 2026 Ağustos sonu Eylül ayından başlayarak ekonomik, finansal anlamda yükseliş, düzelme ile birlikte Kasım ayı itibarıyla çok iyi yönde yükseliş süreci daha fazla kendini gösterecek!

İran ile ilgili 2017’den bu yana yapmış olduğum öngörülerim gerçek oldu ve olmaya devam ediyor. Yazdığım 2020 ve 2023 arasındaki süreçte İran’da olaylar oldu ve onun etkisi ile İran’ın değişim süreci astrolojik olarak öngördüğüm gibi yükselerek devam ediyor. Astrolojik öngörüm daha da devam edecek. Astrolojik öngörüm: İran son derece modern ve özgür bir ülke olacak.

2026’da dünyada teknoloji açısından büyük gelişmeler ve şok edici gelişmeler olacak! Sonucu çok iyi olacak!

Uranüs 19 Mart 2025 ile 6 Temmuz 2031 arası hareketinde yeni para kazanma ve yeni karşılıklı ödeme yöntemleri artacak. Büyük bomba patlamaları olabilir. Daha önceki bu geçişte Hiroşima'da atom bombası patlamıştı ve onun öncesinde 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. Bu sefer 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını zannetmiyorum. Bence 3. Dünya Savaşı Covid ile 2020 ile 2023 arası oldu ve bitti. Artık savaşlar eskisi gibi olmuyor. Dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Teknoloji ÇOK BÜYÜK YÜKSELİŞ YAŞAYACAK! Şok olacaksınız!

2025 ile 2026 Aralık arasında çok önemli ve şu ana kadar olmamış bir teknolojik başlangıç ya da yeni bir çağ başlangıcı olacak ya da yeni bir şey keşfedilebilir!

2026'da İran ve Irak ile ilgili şok edici olaylar yaşanabilir hatta belki de Türkiye ile aralarında bu tarz olaylar da olabilir ama 2026’daki astrolojik açı ile her seferinde İran ve Irak’ta büyük olaylar meydana gelmiş.