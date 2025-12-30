onedio
2026'nın Önemli Tarihleri: Merkür Retrosu ile Türkiye'yi 2026'da Neler Bekliyor?

Can Aydoğmuş
30.12.2025 - 20:51

Canım takipçilerim,

2026 yılına dair önemli astroloji öngörülerimi sizler için bu yazımda bir araya getirdim.

2026 yılınızı seyahatlerinizi, önemli organizasyon ve planlarınızı yapmadan önce hatta yaptıktan sonra bile mutlaka bu yazımı okuyun ve 2026’ya dair çok daha büyük bir farkındalık içinde ilerleyin.

Bütün bu yazımdaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. 

Hepsi astrolojik haritalara bakılarak yapılan astroloji öngörüleridir.

Önemli Bilgi: 2026'da 11 Şubat ile 10 Nisan arası, 13 Haziran ile 8 Ağustos arası ve 4 Ekim ile 1 Aralık arası Merkür ters dönüşü etkisi var.

O yüzden bu tarihlere önemli bir şey, seyahat, organizasyon, etkinlik veya yeni bir başlangıç koymayın ve hepsinin öncesinde tüm telefon, bilgisayar, her şeyinizi yedekleyin, kopyalayın. Bu dönemlerde geçmişi şifalandırmaya odaklanın ve yarım bıraktığınız işlerinizi tamamlayın. Aile dizimi, terapi, regresyon ve her türlü geçmişi şifalandırmaya yönelik tüm etkinlikler için harikadır. Bu tarihlerde iletişimsel sorunlar yaşayabileceğiniz için bu dönemleri ona göre şimdiden planlayın. Bu dönemler yeni bir başlangıç ya da etkinlik yapmak yerine, yapmadan önce araştırıp incelemek ve tüm detayları gözden geçirmek için daha iyidir.

Astrolojik Öngörüm: 12 Kasım 2026 sonrası Türkiye bir güçlenme ve yükseliş süreci yaşamaya başlayacak ve 2028 Mart ayına kadar bu sürecin etkilerini artarak göreceğiz. 2026 ilk yarısı böyle bir şey olamayacak gibi size gelecek olabilir ama sonra olacağını astrolojik olarak göreceğiniz görünüyor.

Astrolojik olarak Türkiye’nin haritasında, 15 Mart 2026 tarihinden 1 hafta öncesi zaman ile 25 gün sonrası zamanda Türkiye gündeminde biraz üzücü olaylar ve gündemler olabileceğini gösteriyor; ama Nisan sonu ve Mayıs ayında tam tersine güzel gelişmeler de kendini gösterecek ve sonrasında Eylül başı itibarıyla daha iyi olacağı astrolojik olarak görünüyor.

15 Mart 2026 tarihinden bir hafta öncesi ve 25 gün sonrası dönemde astrolojik olarak sarsıntılar olabileceğini ve deprem konularının gündeme gelebileceğini gösteriyor ama ben çok kötü bir şey beklemiyorum. Allah ülkemizi ve insanlarımızı korusun. Sonuç olarak ben de burada yaşıyorum. Hiç korkmayın, endişe etmeyin ama elbette önlemlerinizi alın. Zaten Türkiye bir deprem ülkesi. Her zaman önlemlerimizi almamız gerekiyor.

15 Mart 2026, 15 gün öncesi ve özellikle 25 gün ila 2 ay sonrası süreçte Türkiye’de devlet, devlet yöneticileri, mahkemeler, davalar, üniversiteler, eğitim kurumları, eğitim daireleri ve her türlü hava, kara ve deniz yolculuk alanları için zor bir süreç olarak astrolojik olarak görülüyor. Çok önemli bir iş, organizasyon veya bir şeyiniz varsa o döneme koymayın ve o dönem mümkün olduğu kadar seyahat konularından uzak durmanızı tavsiye ederim.

2026 yılının ilk yarısı, Ocak ile Temmuz arası zorlayıcı olaylar, süreçler, bazı üzücü şeyler var ama bunun yanında özellikle Mayıs sonuna kadar barış, özgürleşme, mutluluk da var. Gerçi Mart-Nisan zor ama sonra 2026 ikinci yarısı, özellikle 2026 Ağustos sonu Eylül ayından başlayarak ekonomik, finansal anlamda yükseliş, düzelme ile birlikte Kasım ayı itibarıyla çok iyi yönde yükseliş süreci daha fazla kendini gösterecek!

İran ile ilgili 2017’den bu yana yapmış olduğum öngörülerim gerçek oldu ve olmaya devam ediyor. Yazdığım 2020 ve 2023 arasındaki süreçte İran’da olaylar oldu ve onun etkisi ile İran’ın değişim süreci astrolojik olarak öngördüğüm gibi yükselerek devam ediyor. Astrolojik öngörüm daha da devam edecek. Astrolojik öngörüm: İran son derece modern ve özgür bir ülke olacak.

2026’da dünyada teknoloji açısından büyük gelişmeler ve şok edici gelişmeler olacak! Sonucu çok iyi olacak!

Uranüs 19 Mart 2025 ile 6 Temmuz 2031 arası hareketinde yeni para kazanma ve yeni karşılıklı ödeme yöntemleri artacak. Büyük bomba patlamaları olabilir. Daha önceki bu geçişte Hiroşima'da atom bombası patlamıştı ve onun öncesinde 2. Dünya Savaşı çıkmıştı. Bu sefer 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını zannetmiyorum. Bence 3. Dünya Savaşı Covid ile 2020 ile 2023 arası oldu ve bitti. Artık savaşlar eskisi gibi olmuyor. Dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Teknoloji ÇOK BÜYÜK YÜKSELİŞ YAŞAYACAK! Şok olacaksınız!

2025 ile 2026 Aralık arasında çok önemli ve şu ana kadar olmamış bir teknolojik başlangıç ya da yeni bir çağ başlangıcı olacak ya da yeni bir şey keşfedilebilir!

2026'da İran ve Irak ile ilgili şok edici olaylar yaşanabilir hatta belki de Türkiye ile aralarında bu tarz olaylar da olabilir ama 2026’daki astrolojik açı ile her seferinde İran ve Irak’ta büyük olaylar meydana gelmiş.

2026’da büyük keşifler olacak.

Şubat 2026 ile Şubat 2027 arası kült, tarikat, çeşitli gruplaşmalar ve inanç veya farklı fikir dernek, vakıf ya da grupları çok ciddi sorunlar yaşayacaklar.

Şubat 2026 ve Kasım 2026 arasında UFO’lar ve uzaylılar ile ilgili dünyada gündemler ortaya çıkabilir.

Türkiye’de Şubat 2026 itibarıyla 2026 Temmuz ayına kadar olan süreçte sel, su baskınları, su ile ilgili büyük konular, gündemler kendini gösterebilir. Açıkçası su üzerinden gündemler olacağını gösteriyor ama bu süreç sonrasında çok iyi süreçleri ortaya çıkartacak! Her şey en yüksek iyiliğimize çalışıyor.

17 Şubat 2026 Türkiye için çok önemli bir tarih! Bu tarihten itibaren 25 gün ile 2 ay içinde çok büyük gündem yaratacak olaylar ya da olay ortaya çıkabilir ama sonu Türkiye için çok iyi olacak!

17 ve 28 Şubat 2026’da olacak olan bazı astrolojik açılar ile o tarihten itibaren 25 gün ila 2 ay içinde, yani Şubat, Mart ve Nisan aylarında Galatasaray şok edici gündem ve olaylar yaşayabilir. Biliyorsunuz çok önceden Galatasaray’ın içinden geçtiği dönemi yazdım.

28 Şubat 2026 ile 1 Ağustos 2026 arasında astrolojik olarak sıkışıklık ve tek alana odaklanma etkisi var ama bu dönemde gelecek için çok iyi olacak sonuçlar ortaya çıkacak. Bu dönemde kendinizi sıkışmış ya da tek alana aşırı odaklanmak zorunda bulursanız bilin ki 1 Ağustos 2026 sonrası düzelecek! Türkiye için de aynı şekilde bu şekilde bir süreç var ama bu dönem Türkiye’nin geleceği için çok iyi sonuçlar doğuracak!

23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 25 gün ile 2 ay içinde Türkiye’de ekonomik, finansal alanlar, teknoloji, dizi, film, televizyon, internet ve enerji alanlarından bazılarında ciddi iyi yönde açılımlar ortaya çıkabilir ama belki bizler 2026 sonu ya da 2027'de bunlardan haberdar olabiliriz.

2026 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında uzaylılar ve UFO’lar ile ilgili büyük haberler ve gündemler ortaya çıkabilir.

2026 Ağustos’ta İspanya’ya gitmeyin; Ağustos ve Eylül, İspanya ve Fransa taraflarında büyük olaylar olabilir.

2026’da bir sürü hastalıkların tedavisi bulunacak ama belki bizlerin duyması 2027 ila 2028 olabilir ya da 2026’da duyarız.

2026 Haziran ile 2027 Haziran arası bütün dünyada çok büyük birlik, beraberlik ve barış hareketleri ortaya çıkacak! Hatta bir bilinç yükselişi olabilir.

2026 Haziran ile 2027 Haziran arası dünya ekonomisinde ve tüm stock marketlerde, hatta borsa ve hisselerde ve her şeyde bir düzelme, iyileşme, yükselme ve şifalanma olacak! Çok yükseltici bir dönem!

2026 Haziran ile 2027 Haziran arasında pek çok farklı alanda af ortaya çıkacak; hatta belli kişilere af getirilmesinin yanında genel af ya da ekonomik aflar da ortaya çıkabilir. Hem hapishaneler adına hem de vergiler adına af ortaya çıkabilir.

2026 Kasım ile 2027 Haziran arasında Türkçe, Türk edebiyatı, Türkçe dili ve Türkçe kullanımında çok pozitif gelişmeler yaşanacak. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde Türkçenin önemi artacak ve Türkçe yükselecek.

Türkiye’de Eylül ile Kasım 2026 arası kadınlar, kız çocukları ve genç kadınlar ile ilgili önemli gündemler ortaya çıkabilir.

2025 ile 2032 arasında borsa, hisse, bitcoin ya da alt coinler gibi para araçlarından çok daha farklı bir para aracı ya da yatırım aracı ortaya çıkacak ve bütün dünyada onunla ödemeler ve para transferleri ortaya çıkmaya başlayacak! YTD (Yatırım tavsiyesi değildir).

Fenerbahçe 11 Mart 2026 tarihinden itibaren 25 gün ile 2 ay içinde bir güçlenme ve iyi bir dönem yaşayacak.

Sevgili Fenerbahçeliler; 1 Haziran 2026’da mutluluk demek, Mayıs ayında ortaya çıkacak mutluluğu da gösterir. Astrolojik etkiler 1 ay öncesi ila 2 ay sonrasını yoğun şekilde kapsar, sonra 6 ay sonrasına kadar devam eder.

1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 25 gün içinde yükselerek Fenerbahçe'nin çok mutlu olacağı görünüyor. YTD (Yatırım tavsiyesi değildir).

2026'da Ay Ay Türkiye

Ocak 2026’nın ilk yarısı Türkiye için dış ilişkiler ile ilgili önemli gelişmeleri gösterebilir ya da harekete geçirebilir. Sonrasında bu sürecin Şubat ortasına kadar yoğun devam edeceği görünüyor.

2026 Ocak ikinci yarısından sonra Şubat sonuna kadar olan dönemde Türkiye’nin finansal konuları ile ilgili gelişmeler çok daha yoğun bir şekilde kendini gösterecek. Daha detaylı yazacağım.

2026 Ocak başından Şubat sonuna doğru olan zaman içinde dünyada borsa ve hisselerde çok iyi gelişmeler ve yükselişler olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Yatırım tavsiyesi değildir (YTD).

2026 Ocak ayında dünyada iletişim alanı çok büyük bir hızlanma ve büyümeye doğru gidebilir. Türkiye için dış ilişkiler ile ilgili iletişimde yeni gelişmeler kendini gösterebilir.

Herkes Kendi Hayatına Göre Yorumlasın: 2026 Şubat ilk tutulma dönemi ama tam tutulma değil, o yüzden bazı gelişmeler kendini gösterse bile 2025 Hazirandan bu yana açılım yaşamak istediğiniz konular ile ilgili 2026 Ağustos ayından sonra tamamen rahatlayacaksınız. Muhtemelen tam olarak Aralık 2026’ya geldiğiniz zaman 2025 Hazirandan beri beklediğiniz süreç tamamlanmış olacak! Bu süreçler herkes ve ülkeler için farklı olabilir. Rahu-Ketu Kuzey ve Güney düğümleri, tutulma tamamlanma süreci etkisinin sürecini gösteriyor.

2026 Şubat ortası ve sonu, özellikle aynı zamanda Mart başı olan dönem; Türkiye’de devlet, mahkemeler, davalar, üniversiteler, sınavlar, devlet yöneticileri, tüm devlet kurumları, eğitim kurumları, genel olarak babalık ve baba konusu ve son olarak inançlar ile inanç konusunu temsil eden mekanların daha çok gündem olduğu, onlar ile konuların yoğunlaştığı ve pozitif, iyi yönde gelişmelerin de olacağı, iyi şeylerin de kendini göstereceği bir süreç olarak görünüyor. Çünkü neredeyse gezegenlerin çoğunluğu Türkiye’nin saydığım konularını temsil eden yerinden geçiyor.

Astrolojik olarak Şubat 2026 seller, su baskınları ve biraz drama olaylar dolu bir ay olabilir. Dilerim güzellikler ile dolu olsun. Belki sel ya da su baskını olmaz ama bol su olur.

2026 Mart sonu ve Nisan başı dönem havaalanları, yolculuk alanları, hava yolları, uçaklar ve yolculukla ilgili olan konularla ilgili zorlayıcı görünüyor. Tatsız olabilir o yüzden o döneme seyahat koymamak daha iyi olabilir. Kötü açılar var.

Mart 2026 ile Türkiye’nin kariyer ve iş alanında yepyeni bir başlangıç dönemi başlıyor. Devlet ve üniversiteler, mahkemeler dahil tüm devlet kurumlarında açılımlar, gelişmeler olması ile beraber Türkiye’nin kendisi ve yaşayan tüm insanları ileri süreçte pozitif yönde etkileyecek bir sürecin başlayacağını gösteriyor. Bu süreç 2026 Mart ile 2026 Kasım-Aralık arası tam olarak kendini gösterir.

Astrolojik olarak 19 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ile 25 gün içinde Satürn-Mars birleşimleri olduğu için dünyada sarsıntılar, depremler ve çeşitli saldırılar gibi gündemin daha yoğun olduğu bir dönem olabilir. Bunu dünya adına söylüyorum, illa Türkiye’de olacak diye bir şey yok.

Astrolojik olarak 19 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 15 gün öncesi ile 25 gün içinde Satürn-Mars birleşimleri olduğu için Türkiye’deki ünlüler, patronlar, şirketler, markalar ve büyük kitlelerin liderleri için zor bir dönem olabilir.

Mayıs sonu ve Haziran başı 2026 dönemi Türkiye için gerçekten çok iyi gelişmelerin kendini göstereceği harika yeni doğuşlar ve mutluluğu ortaya çıkartacak gelişmelerin olacağı bir dönem olarak görünüyor.

2026 Haziran ayı ile birlikte Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili çok pozitif bir dönem kendini göstermeye başlayabilir ama eğer hemen 2026 Haziran ve Temmuz'da göstermez ise orada başlayacak bir şeyler ile birlikte tam olarak olduğunu 2027 Haziran'da görmüş oluruz. Lakin benim düşünceme göre Jüpiter’in ilk hareketini tamamlaması 2026 Kasım'da olacak; o zamana kadar da Türkiye ekonomisi ve kasasındaki para adına çok pozitif bir dönem kendini gösterebilir. Eğer ikinci Jüpiter düz dönüşüne kalır ise 2027 Haziran ayına kadar etkisini gösterir ama tabii gerçeği söylemek gerekirse 2026 Kasım'da Ketu da Türkiye’nin para evine girecek. O, her ne kadar öncesinde para artışı olsa bile paraları bir yere harcayabileceğimizi gösteriyor ama bir taraftan da 8. evdeki Rahu'dan dolayı toplu paralar gelebileceğine işaret ediyoruz. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Bana göre her halükarda Türkiye daha iyiye gidecek.

En İyi Tatil Zamanı Astrolojik Olarak: Özellikle bir seyahat veya tatile gidecek veya yazın önemli bir şeyler yapacaksanız 22 Haziran ile 5 Temmuz 2026 arası yapmanız veya o arada başlamanız çok daha iyi bir süreç geçirmenizi sağlayacağı astrolojik olarak görünüyor.

2026 Haziran sonu, Temmuz ve Ağustos biraz elektronikler, internet ve teknolojik alanlar ile ilgili zorlayabilir.

22 Ağustos 2026 itibarıyla bu tarihin 15 gün öncesi ve 25 gün sonrasına kadar olan dönem, liderler için tüm dünyada zor bir dönem olduğu astrolojik olarak görülüyor.

Türkiye ve dünya Eylül 2026’dan sonra büyük bir rahatlama yaşayacak!

Ekim 2026 başı Venüs retrosu başlıyor ve 14 Kasım'a kadar devam edecek; kadınlar, kız çocukları ve sanatçılar ile ilgili gündemler çok daha fazla yükselecek!

2026 Kasım ayı açıkçası artık biraz Satürn’ün öğretici ve değişimler yaratan etkisi başlıyor, Rahu-Ketu kadersel dönüşüm zamanı var! O yüzden Kasım karma ödeme zamanı ve biraz daha zorlayıcı. 2026 Kasım'a çok önemli işler koymayın; bu dönemi daha ayrıntılı yazacağım.

2026 Aralık ayı bitişler, sonlanışlar, yeni başlangıçlar öncesi yıkım ve bilinç doğumu için büyük olaylar zamanı!

10 Aralık 2026 tarihinden itibaren 25 gün ile 1 aylık süreçte Türkiye’de topraklarda gerginlik, sarsıntılar, çok büyük değil ama çeşitli depremler gibi etkiler verebilir. Lakin korkacak bir şey yok. Hepsi geçer, gider, biter. Sonuç olarak Türkiye bir deprem ülkesi; her zaman sarsıntı ve depremler olabiliyor. Biz her zaman hazırlıklı olmalıyız. Onun dışında topraklar ve sınırlarda olabilecek her türlü gerginlik de biter gider. Belki sadece agresyonun yüksek olduğu bir dönem olacaktır. Sonra geçip gidecektir. Tabii bunu Satürn tam 10 Aralık 2026’da güçlü bir etkiyi başlatacağı için söylüyorum. Türkiye’nin geleceği harika ve her şey iyiye doğru gidecek!

CANIM TAKİPÇİLERİM, HEPİNİZİN YENİ YILI KUTLU VE MUTLULUKLAR İLE DOPDOLU OLSUN.

SİZİ SEVEN BİR Can…

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

