FIFA'dan Devrim Niteliğinde Karar! Ofsayt Kuralı Baştan Aşağıya Değişebilir
Futbol dünyada en çok takip edilen spor olsa da bazı kuralları yıllardır gerek mesleğin profesyonelleri gerek seyirci tarafından tartışılıyor. Bu kuralların başında ise şüphesiz ofsayt geliyor. Bazıları ofsaytın seyir zevkini engellediği ve maçların kısır geçmesine neden olduğunu savunurken bazıları da bu kuralın önde oynayan takımlar için bir avantaj sağladığını ofsaytsız bir oyunun kaosa neden olabileceğini savunuyor. Tüm bu tartışmalar yaşanırken FIFA'nın günümüzde kullanılan ofsayt kuralında köklü bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.
Özellikle VAR sisteminin gelmesiyle ofsayt kuralı içinden çıkılmaz bir hal almıştı.
RMC Sport'un aktardığına göre Infantino deneyimli teknik adam Arsene Wegner'in önerisini dikkate alacak.
