FIFA'dan Devrim Niteliğinde Karar! Ofsayt Kuralı Baştan Aşağıya Değişebilir

Oğuzhan Kaya
30.12.2025 - 21:12

Futbol dünyada en çok takip edilen spor olsa da bazı kuralları yıllardır gerek mesleğin profesyonelleri gerek seyirci tarafından tartışılıyor. Bu kuralların başında ise şüphesiz ofsayt geliyor. Bazıları ofsaytın seyir zevkini engellediği ve maçların kısır geçmesine neden olduğunu savunurken bazıları da bu kuralın önde oynayan takımlar için bir avantaj sağladığını ofsaytsız bir oyunun kaosa neden olabileceğini savunuyor. Tüm bu tartışmalar yaşanırken FIFA'nın günümüzde kullanılan ofsayt kuralında köklü bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.

Özellikle VAR sisteminin gelmesiyle ofsayt kuralı içinden çıkılmaz bir hal almıştı.

Atağa kalkan oyuncunun uzvunun bile VAR sisteminde gollerin iptal etmesine neden olması bazı taraftarların bu kuralın değişmesini talep etmesine neden olmuştu. Tabii kural tamamen kalkmayacak ama FIFA'nın yeni kuralı devrim niteliğinde olacak.

RMC Sport'un aktardığına göre Infantino deneyimli teknik adam Arsene Wegner'in önerisini dikkate alacak.

Yeni düzenlemeye göre bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek. Bu kural 2026 2027 sezonunda pilot bölge olarak bazı liglerde veya tüm liglerde devreye girebilir.

