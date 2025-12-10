Dolandırılmayın: Gayrimenkul Danışmanı, Herkesin Yaptığı Kapora Hatasını Açıkladı

'Kaporayı veriyorsun, rahatlıyorsun. Ama ertesi sabah bir telefon geliyor: ‘Evin fiyatı arttı.’ diyebiliyorlar. Kapora bir söz değildir. Sözleşme yoksa kaporanın hiçbir hükmü yoktur.'

Derin, doğru yöntemin altını özellikle çizdi.

'Kaporayı verdiğin anda mutlaka yazılı bir sözleşme yaptıracaksın. Ve tek bir cümle bile seni korumaya yeter: ‘Bu ev şu fiyattan bu kişiye satılacaktır veya kiralanacaktır.’ Hepsi bu kadar basit.” dedi'

Bu hatanın çok yaygın olduğunu belirten Derin, 'Bu hatayı yapan o kadar çok insan var ki... Sonrasında herkes aynı pişmanlığı, aynı hayal kırıklığını yaşıyor.' sözleriyle uyardı.