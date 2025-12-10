onedio
Dolandırılmayın: Gayrimenkul Danışmanı, Herkesin Yaptığı Kapora Hatasını Açıkladı

Gülistan Başköy
10.12.2025 - 14:53

Son dönemde artan fiyat dalgalanmaları nedeniyle kapora mağduriyetleri artıyor. Bir gayrimenkul danışmanı sosyal medyada yaptığı açıklamayla ev alacak veya kiralayacak binlerce kişiyi ilgilendiren kritik bir uyarıda bulundu. Hepimizin garanti zannettiği kapora meğer tek başına hiçbir güvence değilmiş!

İşte detaylar 👇

Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Ali Osman Derin, "Ev alırken veya kiralarken kapora verirken insanların yaptığı çok büyük bir hata var." diyerek başladı ve ekledi:

'Kaporayı veriyorsun, rahatlıyorsun. Ama ertesi sabah bir telefon geliyor: ‘Evin fiyatı arttı.’ diyebiliyorlar. Kapora bir söz değildir. Sözleşme yoksa kaporanın hiçbir hükmü yoktur.'

Derin, doğru yöntemin altını özellikle çizdi.

'Kaporayı verdiğin anda mutlaka yazılı bir sözleşme yaptıracaksın. Ve tek bir cümle bile seni korumaya yeter: ‘Bu ev şu fiyattan bu kişiye satılacaktır veya kiralanacaktır.’ Hepsi bu kadar basit.” dedi'

Bu hatanın çok yaygın olduğunu belirten Derin, 'Bu hatayı yapan o kadar çok insan var ki... Sonrasında herkes aynı pişmanlığı, aynı hayal kırıklığını yaşıyor.' sözleriyle uyardı.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
