onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türk İçerik Üreticisi Çin'deki Bir AVM Otoparkının Son Derece Akıllı Sistemini Anlattı

Türk İçerik Üreticisi Çin'deki Bir AVM Otoparkının Son Derece Akıllı Sistemini Anlattı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 16:23

İçerik Devam Ediyor

Çin, son derece teknolojik bir ülke. 'Bizden 100 yıl ileride yaşıyorlar' dediğimiz Çinlilerin tuvaletleri de AVM otoparkları da teknolojik. Instagram'da ilgi çekici içerikler üreten İsmail Numan Harput, bu kez Çin'deki AVM otoparklarından bir içerik paylaştı. Bu otoparkta arabanızı nereye koyduğunuzu hatırlamak zorunda değilsiniz.

Peki ama nasıl?

Kaynak: Instagram / isott0

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Otoparklardaki otomatlar sayesinde aracınıza giden yolun haritasını bile alabiliyorsunuz!

Otoparklardaki otomatlar sayesinde aracınıza giden yolun haritasını bile alabiliyorsunuz!

AVM'lerin otoparklarında bulunan bu otomatlara arabanızın plakasını girdiğinizde arabanın gerçek fotoğrafını, hangi katta ve hangi sırada olduğunu görebiliyorsunuz. Üstelik arabanıza giden en kısa yürüyüş rotası da çiziliyor. Böylece arabanızın nerede olduğunu unutsanız bile saatlerce aracınızı aramak zorunda değilsiniz.

Hem çok mantıklı hem de çok basit bir çözüm değil mi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın