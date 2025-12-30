Türk İçerik Üreticisi Çin'deki Bir AVM Otoparkının Son Derece Akıllı Sistemini Anlattı

AVM'lerin otoparklarında bulunan bu otomatlara arabanızın plakasını girdiğinizde arabanın gerçek fotoğrafını, hangi katta ve hangi sırada olduğunu görebiliyorsunuz. Üstelik arabanıza giden en kısa yürüyüş rotası da çiziliyor. Böylece arabanızın nerede olduğunu unutsanız bile saatlerce aracınızı aramak zorunda değilsiniz.

Hem çok mantıklı hem de çok basit bir çözüm değil mi?