Türk İçerik Üreticisi Çin'deki Bir AVM Otoparkının Son Derece Akıllı Sistemini Anlattı

Çin, son derece teknolojik bir ülke. 'Bizden 100 yıl ileride yaşıyorlar' dediğimiz Çinlilerin tuvaletleri de AVM otoparkları da teknolojik. Instagram'da ilgi çekici içerikler üreten İsmail Numan Harput, bu kez Çin'deki AVM otoparklarından bir içerik paylaştı. Bu otoparkta arabanızı nereye koyduğunuzu hatırlamak zorunda değilsiniz.
Peki ama nasıl?
Kaynak: Instagram / isott0
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otoparklardaki otomatlar sayesinde aracınıza giden yolun haritasını bile alabiliyorsunuz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın