'Tecavüzcü Coşkun' Karakteriyle Hafızalara Kazınan Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Kızı Dünya’yı ve ardından eşi Anjelika’yı kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren 80 yaşındaki usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu, "Tecavüzcü Coşkun" karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, bu kez sağlık haberiyle gündeme geldi.
Göğen’in rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı, zatürre başlangıcı nedeniyle gözlem ve tedavi altına alındığı açıklandı.
Yaşadığı kayıpların da kendisini zorladığını dile getiren Göğen, "Bir sene önce karımı kaybettim, ondan önce kızımı… Hayatım çok değişti. Bu süreçte 16-17 kilo verdim" sözleriyle duygulandırdı.
Göğen, doktorların kalp ameliyatına gerek görmediğini de paylaşarak "Önlemlerimizi alacağız, tedaviyle düzelecek. Şu an gayet iyiyim" dedi.
