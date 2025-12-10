onedio
'Tecavüzcü Coşkun' Karakteriyle Hafızalara Kazınan Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.12.2025 - 13:33

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Kızı Dünya’yı ve ardından eşi Anjelika’yı kaybettikten sonra zor bir dönem geçiren 80 yaşındaki usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu, "Tecavüzcü Coşkun" karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun Göğen, bu kez sağlık haberiyle gündeme geldi.

Antalya’da yaşayan 80 yaşındaki usta oyuncunun üç gün önce hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Uzun yıllardır setlerden uzak bir yaşam süren Göğen, hem yaşadığı kayıplar hem de sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Göğen’in rahatsızlanmasının ardından Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldığı, zatürre başlangıcı nedeniyle gözlem ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Usta oyuncu, hastaneden yaptığı samimi açıklamada son film setinde yaşadıklarının etkisini hala hissettiğini söyledi. Göğen, '9-10 ay önce çekimde çok üşütmüşüm. Çanakkale’de zor günler geçirdik ama güzel bir işti. Sonrasında bende zatürre başlangıcı çıktı' diyerek süreci anlattı.

Yaşadığı kayıpların da kendisini zorladığını dile getiren Göğen, "Bir sene önce karımı kaybettim, ondan önce kızımı… Hayatım çok değişti. Bu süreçte 16-17 kilo verdim" sözleriyle duygulandırdı.

Yalnız yaşadığını ama dostlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirten usta oyuncu, hastanedeki bakımından memnun olduğunu söyledi.

Göğen, doktorların kalp ameliyatına gerek görmediğini de paylaşarak "Önlemlerimizi alacağız, tedaviyle düzelecek. Şu an gayet iyiyim" dedi.

Usta oyuncu, alkol ve sigarayı bıraktığını belirterek, 'İyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok küfür yediğim kadar, çok da sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Alkolü, sigarayı bıraktım. Valla bakire gibi yaşıyorum şimdi. Biraz geç kaldım ama hepsini bıraktım' sözleriyle moralinin yerinde olduğunu da söyledi.

