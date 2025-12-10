'Tecavüzcü Coşkun' Karakteriyle Hafızalara Kazınan Coşkun Göğen Hastaneye Kaldırıldı

Usta oyuncu, alkol ve sigarayı bıraktığını belirterek, 'İyi bir bakımdayım. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok küfür yediğim kadar, çok da sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Alkolü, sigarayı bıraktım. Valla bakire gibi yaşıyorum şimdi. Biraz geç kaldım ama hepsini bıraktım' sözleriyle moralinin yerinde olduğunu da söyledi.