Tuğyan Ülkem'in, Cenazede Babasına Sarılarak Feryat Ettiği Anlar Yeniden Gündem Oldu
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınması gündemi sarstı. Bu gelişmenin ardından Tuğyan’ın annesinin cenazesinde babasına sarılıp 'Annem gitti baba' diyerek ağladığı görüntüler yeniden sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Mega Mag
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Tuğyan Ülkem Gülter'e savcılık tarafından yöneltilen suçlama da belli oldu.
Gelişmelerin ardından sosyal medya bir anda geçmiş görüntülerle doldu.
