Tuğyan Ülkem'in, Cenazede Babasına Sarılarak Feryat Ettiği Anlar Yeniden Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
10.12.2025 - 11:35

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınması gündemi sarstı. Bu gelişmenin ardından Tuğyan’ın annesinin cenazesinde babasına sarılıp 'Annem gitti baba' diyerek ağladığı görüntüler yeniden sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

Kaynak: Mega Mag

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümüyle ilgili tartışmalar bitmek bilmezken, son yaşanan gelişme şok etkisi yarattı. Güllü’nün tek kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesinde yanında olduğu bilinen arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul Büyükçekmece’den tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Kaçıranlar için:

Tuğyan Ülkem Gülter'e savcılık tarafından yöneltilen suçlama da belli oldu.

CNN Türk’te ortaya atılan iddiaya göre, ünlü şarkıcı Güllü’nün cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair önemli fiziksel bulgu ve bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uzun süredir 'riskli hareket profili' taşıdığı gerekçesiyle hem teknik hem de fiziki takibe alındığı öğrenildi.

İddiaya göre takip sürecinde, ikilinin olağandışı temas trafiğine girdikleri; belirli adreslerde kısa süreli fakat yoğun hareketlilik sergiledikleri tespit edildi ve bu bilgiler soruşturma tutanaklarına işlendi.

CNN Türk’te yer alan başka bir iddiaya göre ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir süredir Büyükçekmece’de bir arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Olası kaçma ihtimaline karşı polis ekiplerinin günlerdir bu adreste gözetleme ve teknik takip yaptığı ortaya çıktı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Gelişmelerin ardından sosyal medya bir anda geçmiş görüntülerle doldu.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum.
