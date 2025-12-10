Tuğyan Ülkem'in, Cenazede Babasına Sarılarak Feryat Ettiği Anlar Yeniden Gündem Oldu

CNN Türk’te ortaya atılan iddiaya göre, ünlü şarkıcı Güllü’nün cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair önemli fiziksel bulgu ve bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uzun süredir 'riskli hareket profili' taşıdığı gerekçesiyle hem teknik hem de fiziki takibe alındığı öğrenildi.

İddiaya göre takip sürecinde, ikilinin olağandışı temas trafiğine girdikleri; belirli adreslerde kısa süreli fakat yoğun hareketlilik sergiledikleri tespit edildi ve bu bilgiler soruşturma tutanaklarına işlendi.

CNN Türk’te yer alan başka bir iddiaya göre ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir süredir Büyükçekmece’de bir arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Olası kaçma ihtimaline karşı polis ekiplerinin günlerdir bu adreste gözetleme ve teknik takip yaptığı ortaya çıktı.