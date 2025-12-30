Metal Parçaların Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?
Metal şarkılarını 'İlk davul vuruşundan tanırım!' diyorsan, buyur sahne senin! Bakalım gerçekten metal camiasının içinden biri misin, yoksa metalciliğin henüz başında mısın? Hadi başlıyoruz! 👇
1. Kolay bir başlangıç yapalım: “Don’t Cry” hangi efsane grubun parçası?
2. “Chop Suey!” parçasıyla ortalığı ateşe veren grup hangisi?
3. “Painkiller” hangi heavy metal deviyle özdeşleşmiş bir şarkı?
4. “Flying Whales” parçası aşağıdaki hangi grubun imzasını taşır?
5. “Raining Blood” diyince akla hangi grup gelmeli?
6. “Nemo” adlı şarkı aşağıdaki hangi grubun eseri?
7. Peki “Walk” şarkısı hangi grubun?
8. “Holy Wars… The Punishment Due” hangi grubun efsane parçası?
Metal müzikle dün tanışmışsın...
Tam bir metalci değilsin ama bu dünyaya aşinasın!
Sen safkan metalcisin! 🤘
