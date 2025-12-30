Metal Parçaların Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

Sen metal müziğin havasını biliyorsun, çok net! Şarkıların çoğu sana yabancı değil ama hala “Ya bu şarkı kimindi?” dediğin anlar oluyor gibi... Aslında hem bilgilisin hem meraklısın. Biraz hevesle birkaç albüme dalarsan soruların tamamını bileceğin gün yakın! Daha keşfetmen gereken yüzlerce grup, binlerce şarkı var... Sen sadece en bilindik olanlara hakimsin... Ama derinlere inmek için hiçbir zaman geç değil!