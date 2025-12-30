onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metal Parçaların Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Metal Parçaların Hangi Gruba Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 22:01

Metal şarkılarını 'İlk davul vuruşundan tanırım!' diyorsan, buyur sahne senin! Bakalım gerçekten metal camiasının içinden biri misin, yoksa metalciliğin henüz başında mısın? Hadi başlıyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kolay bir başlangıç yapalım: “Don’t Cry” hangi efsane grubun parçası?

2. “Chop Suey!” parçasıyla ortalığı ateşe veren grup hangisi?

3. “Painkiller” hangi heavy metal deviyle özdeşleşmiş bir şarkı?

4. “Flying Whales” parçası aşağıdaki hangi grubun imzasını taşır?

5. “Raining Blood” diyince akla hangi grup gelmeli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. “Nemo” adlı şarkı aşağıdaki hangi grubun eseri?

7. Peki “Walk” şarkısı hangi grubun?

8. “Holy Wars… The Punishment Due” hangi grubun efsane parçası?

Metal müzikle dün tanışmışsın...

Sen metal dünyasına daha taze taze giriş yapmış gibisin. Bazı şarkılar kulağına tanıdık gelmiş ama çoğunu ilk defa duymuş olabilirsin. Ama üzülme, yavaş yavaş hepsini öğreneceksin! Birkaç klasik playlist'i takip etmen bile seni metal müziğin kalbine götürür! Kulağın alıştıkça grupları ayırt etmek çok daha kolay hale gelecek. Şimdilik keşif aşamasındasın, o yüzden tadını çıkar!

Tam bir metalci değilsin ama bu dünyaya aşinasın!

Sen metal müziğin havasını biliyorsun, çok net! Şarkıların çoğu sana yabancı değil ama hala “Ya bu şarkı kimindi?” dediğin anlar oluyor gibi... Aslında hem bilgilisin hem meraklısın. Biraz hevesle birkaç albüme dalarsan soruların tamamını bileceğin gün yakın! Daha keşfetmen gereken yüzlerce grup, binlerce şarkı var... Sen sadece en bilindik olanlara hakimsin... Ama derinlere inmek için hiçbir zaman geç değil!

Sen safkan metalcisin! 🤘

Tebrikler! 👏👏 Sen resmen metal müziğin kitabını yazmışsın, bu sorular sana kolay bile gelmiş olabilir! Hem klasikleri hem de biraz daha zor parçaları çatır çatır bilmişsin! Bu da gösteriyor ki metal senin için sadece bir müzik türü değil, tam anlamıyla bir yaşam tarzı. Konser enerjisini, sahne duruşunu, riff’lerin ağırlığını hissediyorsun. Bir testle bile belli oluyor, sen metal müzik dünyasına aitsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın