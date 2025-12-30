Müşterisine Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Fenomen Kebapçı Bedri Usta'ya İdari İşlem Uygulandı
Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz gün fenomen isim Bedri Usta'nın restoranına gitmiş ve gelen hesap karşısında şoka uğramıştı. Hesabı X hesabından paylaşan kullanıcıya Bedri Usta Instagram hesabından 'Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör' yanıtı vermişti. Bu yanıt pek çok kişi tarafından tepki çekerken duruma Ticaret Bakanlığı el attı. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan olayla ve işletmeyle ilgili açıklamada bulundu.
Mad Men rumuzlu bir kullanıcı Bedri Usta'da yediği mütevazı bir yemeğin kendisine 4 bin liraya patladığını söylemişti.
İşletme sahibinin yanıtı ise adisyondan daha fazla dikkat çekti.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan olayla ilgili bir açıklama yaptı.
