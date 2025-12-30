onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Müşterisine Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Fenomen Kebapçı Bedri Usta'ya İdari İşlem Uygulandı

Müşterisine Verdiği Yanıtla Tepki Çeken Fenomen Kebapçı Bedri Usta'ya İdari İşlem Uygulandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 21:50

Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz gün fenomen isim Bedri Usta'nın restoranına gitmiş ve gelen hesap karşısında şoka uğramıştı. Hesabı X hesabından paylaşan kullanıcıya Bedri Usta Instagram hesabından 'Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör' yanıtı vermişti. Bu yanıt pek çok kişi tarafından tepki çekerken duruma Ticaret Bakanlığı el attı. Ticaret Bakanlığı  Basın Danışmanı Bekir Kaplan olayla ve işletmeyle ilgili açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mad Men rumuzlu bir kullanıcı Bedri Usta'da yediği mütevazı bir yemeğin kendisine 4 bin liraya patladığını söylemişti.

Mad Men rumuzlu bir kullanıcı Bedri Usta'da yediği mütevazı bir yemeğin kendisine 4 bin liraya patladığını söylemişti.

Hatta olayı sosyal medyaya taşıyarak ödediği adisyonu da takipçileriyle paylaştı. Özellikle küver ücreti ver az çorbanın 290 liraya satılması tepki çekmişti.

İşletme sahibinin yanıtı ise adisyondan daha fazla dikkat çekti.

İşletme sahibinin yanıtı ise adisyondan daha fazla dikkat çekti.

'Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör' başlığıyla adisyonu yeniden paylaşmasıyla ünlü işletmeci tepkilerin odağına yerleşti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

'Ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirinin Kadıköy-Fenerbahçe’de bulunan şubesine yönelik olarak, 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sonucunda;

❌işletmede 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulmuş;

✅bu doğrultuda son 3 aya ait alış–satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar alınmıştır.

Ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin

✅“Etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği” hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştır.

Tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmiştir.

Fırsatçılığa, mevzuata aykırılığa, tüketiciyi mağdur eden ve ticari etiğe uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemektedir, gösterilmeyecektir.

Denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın