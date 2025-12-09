onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güllü’nün Kızı Tuğyam Ülkem Gülter ile Arkadaşı Gözaltına Alındı

Güllü’nün Kızı Tuğyam Ülkem Gülter ile Arkadaşı Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.12.2025 - 22:12

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün ölümüne neden olduğu iddiaları bulunan kızı Tuğyam Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındı.

Detaylar geliyor…

Kaynak: Pointer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın