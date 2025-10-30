Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem'den İtiraf: İfşa Olan WhatsApp Mesajlarında Yazdıklarının Bir Kısmını Kabul Etti!
Güllü'nün ölümü hakkındaki son iddialar şok etkisi yaratmıştı. Eski Patronu Ferdi Aydın, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp mesajlarını ifşa ederek annesinin ölümünde parmağının olabileceğini öne sürmüştü. Gülter, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında kendini savundu, o mesajlara açıklık getirdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk'in efsane seslerinden Güllü'nün ölümü herkesi yasa boğmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülter'in WhatsApp üzerinden bir yakınına attığı mesajlarda annesinin ölümünü istedinden bahsettiği açıkla görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın