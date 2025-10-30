onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem'den İtiraf: İfşa Olan WhatsApp Mesajlarında Yazdıklarının Bir Kısmını Kabul Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 16:58

Güllü'nün ölümü hakkındaki son iddialar şok etkisi yaratmıştı. Eski Patronu Ferdi Aydın, ünlü sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in WhatsApp mesajlarını ifşa ederek annesinin ölümünde parmağının olabileceğini öne sürmüştü. Gülter, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında kendini savundu, o mesajlara açıklık getirdi.

Arabesk'in efsane seslerinden Güllü'nün ölümü herkesi yasa boğmuştu.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçının ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, İstanbul’da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde Yalova Adliyesi’ne gelerek Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aydın, Güllü’nün kızı tarafından öldürüldüğünü iddia ederek elindeki WhatsApp yazışmalarını savcılığa delil olarak sunduğunu açıklamıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Gülter'in WhatsApp üzerinden bir yakınına attığı mesajlarda annesinin ölümünü istedinden bahsettiği açıkla görüldü.

Bu mesajların üzerine nasıl bir açıklamada bulunacağı merak edilirken, Tuğyan Ülkem Gülter, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına özel bir mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”

