Gençlik İksirini Bulan Elçin Sangu'nun 10 Yılda Hiç Değişmeyen Güzelliği Sosyal Medyayı Salladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 14:13

Çağatay Ulusoy’la birlikte rol aldığı Uykucu filminin galasında güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncu Elçin Sangu güzelliğiyle sosyal medyadanın gündeminde! Gençlik iksirini bulan Sangu'nun 10 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırıldı. Sıfır değişiklik dikkat çekti. 😳 🧿

Buyrun detaylara...

Barış Arduç'la birlikte oynadığı Kiralık Aşk dizisinden bu yana ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elçin Sangu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ardından Kıvanç Tatlıtuğ ile Çarpışma dizisinde başrolü paylaşmıştı. Güzel oyuncu kariyeri boyunca Kurt Seyit ve Şura, Çöp Adam, Bir Aşk Hikayesi gibi birçok başarılı projede rol aldı. 

Şimdilerde ise başrollerini Çağatay Ulusoy ile paylaştığı yeni filmi Uykucu ile adından söz ettiriyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstelndiği film geçtiğimiz günlerde görkemli bir gala ile izleyiciyle buluştu. F

Gecenin en çok konuşulanları arasında Elçin Sangu’nun yıllara meydan okuyan görünümü oldu! Galada sade ama zarif tarzıyla boy gösteren Sangu, adeta “zaman ona hiç işlemiyor ” dedirtti.

Sosyal medyada bir kullanıcı 10 yıl önce ile şimdili halini yan yana getirdi.

Kullanıcılar “Gençlik iksirini bulmuş”, “10 yıl önce nasılsa şimdi de öyle”, “Bu kadının zamanı durdurmuş” gibi yorumlarla ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.

