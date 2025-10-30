onedio
Zendaya ile Eşit Ücret İstemiş: Sydney Sweeney'in Euphoria 3. Sezonu İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.10.2025 - 11:04

HBO’nun efsane gençlik dizisi Euphoria için geri sayım devam ediyor. Zendaya, Jacob Elordi ve Sydney Sweeney’in başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezonu şimdiden büyük merak konusu. Şu sıralar diziden çok oyuncuların kazancı konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda Zendaya'nın bölüm başı yaklaşık 1 milyon dolar kazanacağını öğrenmiştik. Bu kez Sydney Sweeney’in bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı. 

İşte detaylar...

Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Euphoria, üçüncü sezonuyla yeniden gündemde!

İlk iki sezonuyla televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapım, karanlık ama büyüleyici atmosferiyle gençlik dizilerine yepyeni bir soluk getirmişti. Zendaya’nın Rue Bennett karakteriyle iki Emmy kazanmasıyla birlikte dizi adeta bir fenomen haline geldi. 

Yeni sezonda karakterlerin artık ergenlik dönemini geride bırakacağı ve yetişkinliğin zorluklarıyla yüzleşeceği konuşuluyor. Sosyal medyaya sızan bilgilere göre Nate ve Cassie evlenmiş ve hatta bir çocuk sahibi olmuş bile! Yani, Euphoria evreninde bu kez daha olgun ama bir o kadar da kaotik hikayeler bizi bekliyor.

Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, bir yandan da 3. sezonda oyuncuların alacakları ücretler oldukça dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Zendeya'nın, yeni sözleşme kapsamında bölüm başı yaklaşık 1 milyon dolar kazanacağı ortaya çıkmıştı. Böylelikle 26 yaşındaki yıldız Hollywood’un en yüksek ücret alan oyuncularından biri haline geldi.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez Sydney Sweeney için bölüm başı ödenecek ücret belli oldu.

Güzel oyuncunun üçüncü sezonda bölüm başına tam 800 bin dolar (yaklaşık 33,5 milyon TL) kazanacağı konuşuluyor. İddialara göre Sydney, Zendaya ile aradaki ücret farkını öğrenince eşit ödeme talep etmiş. Belli ki yapımcılar da dengeli bir ücret için çabalamış. Yeni sezonu merakla bekliyoruz... 🔥

