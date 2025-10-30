Zendaya ile Eşit Ücret İstemiş: Sydney Sweeney’in Euphoria 3. Sezonu İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
HBO’nun efsane gençlik dizisi Euphoria için geri sayım devam ediyor. Zendaya, Jacob Elordi ve Sydney Sweeney’in başrollerini paylaştığı dizinin 3. sezonu şimdiden büyük merak konusu. Şu sıralar diziden çok oyuncuların kazancı konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda Zendaya'nın bölüm başı yaklaşık 1 milyon dolar kazanacağını öğrenmiştik. Bu kez Sydney Sweeney’in bölüm başına alacağı iddia edilen ücret dudak uçuklattı.
İşte detaylar...
Son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri olan Euphoria, üçüncü sezonuyla yeniden gündemde!
Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken, bir yandan da 3. sezonda oyuncuların alacakları ücretler oldukça dikkat çekiyor.
Bu kez Sydney Sweeney için bölüm başı ödenecek ücret belli oldu.
