Zendaya ile Eşit Ücret İstemiş: Sydney Sweeney’in Euphoria 3. Sezonu İçin Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

İlk iki sezonuyla televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapım, karanlık ama büyüleyici atmosferiyle gençlik dizilerine yepyeni bir soluk getirmişti. Zendaya’nın Rue Bennett karakteriyle iki Emmy kazanmasıyla birlikte dizi adeta bir fenomen haline geldi.

Yeni sezonda karakterlerin artık ergenlik dönemini geride bırakacağı ve yetişkinliğin zorluklarıyla yüzleşeceği konuşuluyor. Sosyal medyaya sızan bilgilere göre Nate ve Cassie evlenmiş ve hatta bir çocuk sahibi olmuş bile! Yani, Euphoria evreninde bu kez daha olgun ama bir o kadar da kaotik hikayeler bizi bekliyor.