Zendaya'nın Euphoria'nın 3. Sezonundan Bölüm Başı Kazanacağı Rakam Dudak Uçuklattı!

Sınırları zorlayan gençlik dizisi Euphoria'yla ilk kez 2019 yılında tanışmıştık. Dizi kısa sürede çok sevildi ve büyük beğeni topladı. Euphoria’nın ikinci sezonu ise ilk sezondan daha sert ve çarpıcı bir hikayeyle geri döndü. 2022’de yayınlanan ikinci sezonun üzerinden yıllar geçti ve sonunda yeni sezon müjdesi geldi.

İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Euphoria, Zendaya’nın canlandırdığı Rue Bennett karakteriyle milyonları ekrana kilitlemişti. Babasının ölümünün ardından madde bağımlılığıyla mücadele eden genç bir kızın hikayesini anlatan dizi, Zendaya’nın oyunculuk yeteneğini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Disney’den çıkıp Hollywood’un en saygın oyuncularından biri haline gelen yıldız, Euphoria’daki performansıyla iki kez Emmy kazandı ve tarihe geçti.