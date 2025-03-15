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Zendaya'nın Euphoria'nın 3. Sezonundan Bölüm Başı Kazanacağı Rakam Dudak Uçuklattı!

Zendaya'nın Euphoria'nın 3. Sezonundan Bölüm Başı Kazanacağı Rakam Dudak Uçuklattı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 14:46

HBO’nun popüler dizisi Euphoria'nın 3. sezonu geliyor.  Zendaya, Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin de başrollerinde yer alacağı dizinin 2026'da prömiyer yapması planlanıyor. Dizi hayranları ile buluşmadan önce herkesi şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Euphoria'nın başrol oyuncusu Zendaya'nın 3. sezon için yaptığı anlaşmada yazan bölüm başı rakam hızla yayıldı. İşte duyunca dudağınızı uçuklatacak o rakam...

Kaynak: https://www-latimes-com.translate.goo...
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Euphoria'nın 3. sezonu dört yıl sonra izleyici ile buluşacak.

Euphoria'nın 3. sezonu dört yıl sonra izleyici ile buluşacak.

Sınırları zorlayan gençlik dizisi Euphoria'yla ilk kez 2019 yılında tanışmıştık. Dizi kısa sürede çok sevildi ve büyük beğeni topladı. Euphoria’nın ikinci sezonu ise ilk sezondan daha sert ve çarpıcı bir hikayeyle geri döndü. 2022’de yayınlanan ikinci sezonun üzerinden yıllar geçti ve sonunda yeni sezon müjdesi geldi.

İlk sezonuyla büyük yankı uyandıran Euphoria, Zendaya’nın canlandırdığı Rue Bennett karakteriyle milyonları ekrana kilitlemişti. Babasının ölümünün ardından madde bağımlılığıyla mücadele eden genç bir kızın hikayesini anlatan dizi, Zendaya’nın oyunculuk yeteneğini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Disney’den çıkıp Hollywood’un en saygın oyuncularından biri haline gelen yıldız, Euphoria’daki performansıyla iki kez Emmy kazandı ve tarihe geçti.

Zendaya, Euphoria için dev bir anlaşmaya imza attı.

Zendaya, Euphoria için dev bir anlaşmaya imza attı.

HBO’nun popüler dizisi Euphoria, başrol oyuncusu Zendaya için sadece bir kariyer dönüm noktası değil, aynı zamanda finansal anlamda da büyük bir kazanç kapısı oldu. 

26 yaşındaki yıldız, kanal ile yaptığı yeni sözleşme sayesinde Hollywood’un en yüksek ücret alan TV oyuncularından biri haline geldi. Bölüm başına yaklaşık 1 milyon dolar kazanacak olan Zendaya, bu seviyede bir anlaşmaya imza atan en genç isimlerden biri oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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