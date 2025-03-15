Zendaya'nın Euphoria'nın 3. Sezonundan Bölüm Başı Kazanacağı Rakam Dudak Uçuklattı!
Zendaya'nın Euphoria'nın 3. Sezonundan Bölüm Başı Kazanacağı Rakam Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www-latimes-com.translate.goo...
HBO’nun popüler dizisi Euphoria'nın 3. sezonu geliyor. Zendaya, Sydney Sweeney ve Jacob Elordi'nin de başrollerinde yer alacağı dizinin 2026'da prömiyer yapması planlanıyor. Dizi hayranları ile buluşmadan önce herkesi şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Euphoria'nın başrol oyuncusu Zendaya'nın 3. sezon için yaptığı anlaşmada yazan bölüm başı rakam hızla yayıldı. İşte duyunca dudağınızı uçuklatacak o rakam...
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Euphoria'nın 3. sezonu dört yıl sonra izleyici ile buluşacak.
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Zendaya, Euphoria için dev bir anlaşmaya imza attı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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