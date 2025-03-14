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Beyin Çipi, Sanal Gerçeklik... Yok Yok! Black Mirror Yeni Sezonundan Bomba Bir Fragman Geldi!

Beyin Çipi, Sanal Gerçeklik... Yok Yok! Black Mirror Yeni Sezonundan Bomba Bir Fragman Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
14.03.2025 - 15:44

Black Mirror, uzun bir aradan sonra geri dönüyor! Netflix, merakla beklenen 7. sezonun yayın tarihini nihayet duyurdu. Black Mirror hayranları, yeni sezonu 10 Nisan 2025 itibariyle izleyebilecek. Ayrıca, dizinin fragmanı da yayınlandı. Yeni sezonda yapay zeka, sanal gerçeklik ve beyin çipi konuları işlenecek. İşte merakla beklenen fragman...

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Bilim kurgunun zirvesi Black Mirror yeni fragmanı ile hayranlarını sevindirdi.

Bilim kurgunun zirvesi Black Mirror yeni fragmanı ile hayranlarını sevindirdi.

Netflix, Black Mirror 7. sezon duyurusunu yaptı. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda hem fragman hem de yayın tarihi bilgisi yer aldı. Açıklamaya göre, yeni sezonu 10 Nisan'da geliyor.

Black Mirror yeni sezonda hangi konular işlenecek?

Black Mirror yeni sezonda hangi konular işlenecek?

Black Mirror teknoloji ve insan doğasının karanlık yönlerini keşfeden, distopik ve düşündürücü bölümleriyle hepimizi çok etkilemişti. Yeni sezonu heyecanla beklerken ilk haber geldi. Şimdilik elimizde çok bilgi olmasa da yeni sezonda yapay zeka, sanal gerçeklik ve beyin çipi konuları ilginç bir şekilde gözler önüne serilecek. 

Daha önce dizide sosyal medya ve popüler kültür, robotlar, ileri teknolojiler ve medya dünyası ele alınmıştı. Bakalım bu kez bizi neler bekliyor?

İşte o fragman:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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