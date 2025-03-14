Beyin Çipi, Sanal Gerçeklik... Yok Yok! Black Mirror Yeni Sezonundan Bomba Bir Fragman Geldi!
Beyin Çipi, Sanal Gerçeklik... Yok Yok! Black Mirror Yeni Sezonundan Bomba Bir Fragman Geldi!
Black Mirror, uzun bir aradan sonra geri dönüyor! Netflix, merakla beklenen 7. sezonun yayın tarihini nihayet duyurdu. Black Mirror hayranları, yeni sezonu 10 Nisan 2025 itibariyle izleyebilecek. Ayrıca, dizinin fragmanı da yayınlandı. Yeni sezonda yapay zeka, sanal gerçeklik ve beyin çipi konuları işlenecek. İşte merakla beklenen fragman...
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Bilim kurgunun zirvesi Black Mirror yeni fragmanı ile hayranlarını sevindirdi.
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Black Mirror yeni sezonda hangi konular işlenecek?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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