Beyin Çipi, Sanal Gerçeklik... Yok Yok! Black Mirror Yeni Sezonundan Bomba Bir Fragman Geldi!

Black Mirror teknoloji ve insan doğasının karanlık yönlerini keşfeden, distopik ve düşündürücü bölümleriyle hepimizi çok etkilemişti. Yeni sezonu heyecanla beklerken ilk haber geldi. Şimdilik elimizde çok bilgi olmasa da yeni sezonda yapay zeka, sanal gerçeklik ve beyin çipi konuları ilginç bir şekilde gözler önüne serilecek.

Daha önce dizide sosyal medya ve popüler kültür, robotlar, ileri teknolojiler ve medya dünyası ele alınmıştı. Bakalım bu kez bizi neler bekliyor?