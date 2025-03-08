2024’ün En Korkunç Filmi Seçilen Oddity’nin Haklı Sebepleri

Korku filmi hayranları için 2024, iddialı yapımlarla doluydu. Ancak bir tanesi oldukça dikkat çekti. Oddity, izleyicilerin hafızasına kazınan ve “en korkunç film” unvanını kazanan yapım oldu. Oysa konusu hepimiz için tanıdık. Üstelik eğer istersek hikayesine çok benzeyen filmler de bulabiliriz.

Peki, bu film neden bu kadar etkileyici? İşte Oddity’nin korku türündeki başarısını kanıtlayan haklı sebepler: