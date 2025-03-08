2024’ün En Korkunç Filmi Seçilen Oddity’nin Haklı Sebepleri
2024’ün En Korkunç Filmi Seçilen Oddity’nin Haklı Sebepleri
Korku filmi hayranları için 2024, iddialı yapımlarla doluydu. Ancak bir tanesi oldukça dikkat çekti. Oddity, izleyicilerin hafızasına kazınan ve “en korkunç film” unvanını kazanan yapım oldu. Oysa konusu hepimiz için tanıdık. Üstelik eğer istersek hikayesine çok benzeyen filmler de bulabiliriz.
Peki, bu film neden bu kadar etkileyici? İşte Oddity’nin korku türündeki başarısını kanıtlayan haklı sebepler:
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Önce Oddity'nin konusu neymiş, öğrenelim...
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Peki, neden bu kadar sevildi? Spoiler vermeden anlatmaya çalışalım...
Çünkü izlemesi oldukça keyifli.
Hikaye tanıdık gelse de çarpıcı...
Korku filmlerinde seslerin önemli bir yeri vardır, bilirsiniz.
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İzleyici üzerinde bıraktığı etki derin.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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