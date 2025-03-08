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2024’ün En Korkunç Filmi Seçilen Oddity’nin Haklı Sebepleri

2024’ün En Korkunç Filmi Seçilen Oddity’nin Haklı Sebepleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 18:10

Korku filmi hayranları için 2024, iddialı yapımlarla doluydu. Ancak bir tanesi oldukça dikkat çekti. Oddity, izleyicilerin hafızasına kazınan ve “en korkunç film” unvanını kazanan yapım oldu. Oysa konusu hepimiz için tanıdık. Üstelik eğer istersek hikayesine çok benzeyen filmler de bulabiliriz.

Peki, bu film neden bu kadar etkileyici? İşte Oddity’nin korku türündeki başarısını kanıtlayan haklı sebepler:

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Önce Oddity'nin konusu neymiş, öğrenelim...

Önce Oddity'nin konusu neymiş, öğrenelim...

İrlanda kırsalında geçen Oddity, ikiz kardeşler Dani ve Darcy’nin trajik hikâyesini konu alıyor. Darcy, görme engelli bir medyumdur ve aynı zamanda antika dükkanı işletmektedir. Kardeşi Dani, bir yıl önce gizemli ve vahşi bir cinayete kurban gitmiştir. Cinayetle ilgili resmi açıklamalar tatmin edici olmasa da, Dani'nin eşi Ted, yaşananları geride bırakmış ve hayatına yeni sevgilisi Yana ile devam etmektedir. Ancak Darcy, kardeşinin ölümünün ardındaki sır perdesini aralamakta kararlıdır.

Yanında, ailelerine ait esrarengiz bir ahşap manken ile Ted ve Yana'nın evine giden Darcy, orada doğaüstü olayların yaşanmaya başlamasıyla korkunç bir gerçeği keşfeder. Bu manken, sadece bir antika değil, aynı zamanda geçmişin karanlık sırlarını taşıyan bir varlıktır. Evin içinde giderek artan tuhaflıklar, Dani'nin ölümüyle bağlantılı ürkütücü ipuçlarını gün yüzüne çıkarır.

Film, İrlanda’nın gotik korku öğeleriyle harmanlanmış atmosferini, psikolojik gerilimle birleştirerek izleyiciyi diken üstünde tutuyor. Ahşap mankenin gizemi, Darcy’nin geçmişle yüzleşmesi ve Dani’nin ölümünün ardındaki korkunç gerçek, Oddity’yi 2024’ün en sarsıcı korku filmlerinden biri haline getiriyor.

Peki, neden bu kadar sevildi? Spoiler vermeden anlatmaya çalışalım...

Peki, neden bu kadar sevildi? Spoiler vermeden anlatmaya çalışalım...

Oddity, klasik korku filmlerinden farklı olarak doğrudan jumpscare’e abanmak yerine, psikolojik gerilim ve rahatsız edici atmosferiyle izleyicinin tüylerini ürpertiyor. Filmin temposu yavaş yavaş yükselirken, izleyiciyi sürekli diken üstünde tutmayı başarıyor.

Çünkü izlemesi oldukça keyifli.

Çünkü izlemesi oldukça keyifli.

Filmin sinematografisi, rahatsız edici ve ürkütücü görüntülerle dolu. Kamera açıları, karanlık ve boğucu atmosfer, izleyiciyi içine çekerek rahatsızlık hissi veriyor. Özellikle gölgeler, ışık oyunları ve simgesel ögeler korku duygusunu daha da güçlendiriyor.

Hikaye tanıdık gelse de çarpıcı...

Hikaye tanıdık gelse de çarpıcı...

Sadece korkutmak için değil, izleyicinin zihnine kazınacak bir hikaye anlatmak için yazılmış bir senaryo var. Karakterlerin geçmişleri ve psikolojik travmaları, korkunun temelini oluşturuyor. Bu da filmi sadece anlık korkularla değil, kalıcı bir rahatsızlık hissiyle hatırlanır kılıyor.

Korku filmlerinde seslerin önemli bir yeri vardır, bilirsiniz.

Korku filmlerinde seslerin önemli bir yeri vardır, bilirsiniz.

Gerçek bir korku filmi atmosferi yaratmanın en önemli unsurlarından biri de ses tasarımıdır. Oddity’de kullanılan rahatsız edici fısıltılar, ani patlayan ses efektleri ve derin frekansta çalan müzikler izleyiciyi sürekli huzursuz ediyor.

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İzleyici üzerinde bıraktığı etki derin.

İzleyici üzerinde bıraktığı etki derin.

Filmi izleyenler, sonrasında uyuyamadıklarını, günlerce etkisinden çıkamadıklarını ve bazı sahneleri akıllarından atamadıklarını söylüyor. Oddity’nin, test gösterimlerinde insanların sinemadan çıkmasına sebep olduğu iddiaları bile var!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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