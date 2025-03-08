Kadınlar Günü İçin İlham Veren 15 Yapım: Güçlü Kadın Hikayeleri

Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayattaki yerini, mücadelesini ve başarılarını hatırlamak için önemli bir gün. Kadınların ilham verici hikâyelerini anlatan filmler, diziler ve belgeseller, bu özel günün ruhunu en iyi yansıtan yapımlardan biri.

Kadınların azmi, dirayeti ve cesaretiyle dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 5 belgesel, 5 film ve 5 diziyi bir araya getirdik. Kadın hakları mücadelesinden bireysel başarı hikâyelerine kadar farklı konuları ele alan bu yapımlar, izleyen herkes için ilham kaynağı olacak.

İşte, Kadınlar Günü'nde izleyebileceğiniz birbirinden etkileyici 15 yapım!