Kadınlar Günü İçin İlham Veren 15 Yapım: Güçlü Kadın Hikayeleri
Kadınlar Günü İçin İlham Veren 15 Yapım: Güçlü Kadın Hikayeleri
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayattaki yerini, mücadelesini ve başarılarını hatırlamak için önemli bir gün. Kadınların ilham verici hikâyelerini anlatan filmler, diziler ve belgeseller, bu özel günün ruhunu en iyi yansıtan yapımlardan biri.
Kadınların azmi, dirayeti ve cesaretiyle dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 5 belgesel, 5 film ve 5 diziyi bir araya getirdik. Kadın hakları mücadelesinden bireysel başarı hikâyelerine kadar farklı konuları ele alan bu yapımlar, izleyen herkes için ilham kaynağı olacak.
İşte, Kadınlar Günü'nde izleyebileceğiniz birbirinden etkileyici 15 yapım!
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Kadınlar Günü temalı 5 belgesel
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1. Feminists: What Were They Thinking? (2018)
2. RBG (2018)
3. Miss Representation (2011)
4. She's Beautiful When She's Angry (2014)
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5. Period. End of Sentence. (2018)
Kadının gücünü ortaya koyan 5 film
6. Hidden Figures (2016)
7. Erin Brockovich (2000)
8. Frida (2002)
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9. Thelma & Louise (1991)
10. Little Women (2019)
Kadın gücünü yansıtan 5 dizi
11. The Handmaid’s Tale (2017-)
12. Killing Eve (2018-2022)
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13. Unbelievable (2019)
14. Orange Is the New Black (2013-2019)
15. Queen’s Gambit (2020)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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