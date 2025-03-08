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Kadınlar Günü İçin İlham Veren 15 Yapım: Güçlü Kadın Hikayeleri

Kadınlar Günü İçin İlham Veren 15 Yapım: Güçlü Kadın Hikayeleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.03.2025 - 08:01

Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal hayattaki yerini, mücadelesini ve başarılarını hatırlamak için önemli bir gün. Kadınların ilham verici hikâyelerini anlatan filmler, diziler ve belgeseller, bu özel günün ruhunu en iyi yansıtan yapımlardan biri.

Kadınların azmi, dirayeti ve cesaretiyle dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren 5 belgesel, 5 film ve 5 diziyi bir araya getirdik. Kadın hakları mücadelesinden bireysel başarı hikâyelerine kadar farklı konuları ele alan bu yapımlar, izleyen herkes için ilham kaynağı olacak. 

İşte, Kadınlar Günü'nde izleyebileceğiniz birbirinden etkileyici 15 yapım!

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Kadınlar Günü temalı 5 belgesel

1. Feminists: What Were They Thinking? (2018)

1. Feminists: What Were They Thinking? (2018)

Feminist hareketin gelişimini ve kadın hakları mücadelesini anlatan etkileyici bir belgesel.

2. RBG (2018)

2. RBG (2018)

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’ün kadın hakları mücadelesini ele alıyor.

3. Miss Representation (2011)

3. Miss Representation (2011)

Medyanın kadınları nasıl temsil ettiğini ve bunun toplum üzerindeki etkisini anlatan çarpıcı bir yapım.

4. She's Beautiful When She's Angry (2014)

4. She's Beautiful When She's Angry (2014)

1960’ların feminist hareketinin önde gelen isimlerini konu alan bir belgesel.

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5. Period. End of Sentence. (2018)

5. Period. End of Sentence. (2018)

Regl tabularını yıkan ve Hindistan'da kadınların güçlenmesine katkı sağlayan girişimleri konu alan Oscar ödüllü bir belgesel.

Kadının gücünü ortaya koyan 5 film

6. Hidden Figures (2016)

6. Hidden Figures (2016)

NASA’daki siyahi kadın matematikçilerin başarısını anlatan ilham verici bir film.

7. Erin Brockovich (2000)

7. Erin Brockovich (2000)

Gerçek bir hikayeden uyarlanan, mücadeleci bir kadının büyük bir çevre davasını kazanmasını konu alan yapım.

8. Frida (2002)

8. Frida (2002)

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını ve sanatındaki güçlü duruşunu anlatan biyografi filmi.

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9. Thelma & Louise (1991)

9. Thelma & Louise (1991)

Kadın dayanışmasını ve özgürlüğünü merkezine alan unutulmaz bir yol filmi.

10. Little Women (2019)

10. Little Women (2019)

Louisa May Alcott’un klasik romanından uyarlanan, kadınların bağımsızlık mücadelesini işleyen bir yapım.

Kadın gücünü yansıtan 5 dizi

11. The Handmaid’s Tale (2017-)

11. The Handmaid’s Tale (2017-)

Kadın haklarının yok edildiği bir distopyada direnişi konu alan etkileyici bir dizi.

12. Killing Eve (2018-2022)

12. Killing Eve (2018-2022)

Bir kadın ajanın zeki ve tehlikeli bir suikastçı ile olan gerilim dolu hikayesi.

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13. Unbelievable (2019)

13. Unbelievable (2019)

Cinsel saldırıya uğrayan bir kadının sesini duyurmak için verdiği mücadeleyi anlatan gerçek olaylara dayanan mini dizi.

14. Orange Is the New Black (2013-2019)

14. Orange Is the New Black (2013-2019)

Kadın mahkumların hayatını ve dayanışmasını ele alan, feminist alt metni güçlü bir yapım.

15. Queen’s Gambit (2020)

15. Queen’s Gambit (2020)

Satranç dünyasında adını duyuran dahi bir kadının mücadelesini anlatan başarılı bir mini dizi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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