Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal Başrollerde: "Materialists"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro’nun başrollerde yer aldığı film, çocukluk arkadaşlarının yıllar süren bağını anlatan dokunaklı hikayesiyle geniş yankı uyandırmış; En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar adaylıkları da dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülmüştü. Dünya çapında 42 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Past Lives, Celine Song’u çağdaş sinemanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirmişti.