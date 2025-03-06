Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal Başrollerde: "Materialists"in Vizyon Tarihi Belli Oldu
Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal Başrollerde: "Materialists"in Vizyon Tarihi Belli Oldu
Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
Celine Song, Oscar’a iki dalda aday gösterilen çıkış filmi Past Livesın ardından, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni filmi Materialists ile geri dönüyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal’ın başrolleri paylaştığı bu romantik komedinin vizyon tarihi belli oldu.
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Senaryosunu Celine Song’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda da yer aldığı Materialists, New York’ta yaşayan hırslı bir eşleşme uzmanının, hayatına giren mükemmel bir eşleşme ile eski sevgilisi arasında kalmasını konu alıyor.
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13 Haziran 2025’te vizyona girecek.
Celine Song, 2023 Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve büyük ilgi gören Past Lives ile sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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