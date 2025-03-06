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Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal Başrollerde: "Materialists"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal Başrollerde: "Materialists"in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 23:25

Celine Song, Oscar’a iki dalda aday gösterilen çıkış filmi Past Livesın ardından, yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni filmi Materialists ile geri dönüyor. Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal’ın başrolleri paylaştığı bu romantik komedinin vizyon tarihi belli oldu.

Kaynak: https://www.beyazperde.com/haberler/f...
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Senaryosunu Celine Song’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda da yer aldığı Materialists, New York’ta yaşayan hırslı bir eşleşme uzmanının, hayatına giren mükemmel bir eşleşme ile eski sevgilisi arasında kalmasını konu alıyor.

Senaryosunu Celine Song’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda da yer aldığı Materialists, New York’ta yaşayan hırslı bir eşleşme uzmanının, hayatına giren mükemmel bir eşleşme ile eski sevgilisi arasında kalmasını konu alıyor.

Film, Past Livesın yapımcıları David Hinojosa (2AM) ve Killer Films’in yeniden bir araya gelmesiyle hayata geçirildi. Yapımcılar arasında, daha önce Past Livesda da yer alan Christine Vachon ve Pamela Koffler (Killer Films) ile David Hinojosa (2AM) bulunuyor.

13 Haziran 2025’te vizyona girecek.

13 Haziran 2025’te vizyona girecek.

Bu tarih, filmin Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapabileceği yönünde spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

Celine Song, 2023 Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve büyük ilgi gören Past Lives ile sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti.

Celine Song, 2023 Sundance Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve büyük ilgi gören Past Lives ile sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti.

Greta Lee, Teo Yoo ve John Magaro’nun başrollerde yer aldığı film, çocukluk arkadaşlarının yıllar süren bağını anlatan dokunaklı hikayesiyle geniş yankı uyandırmış; En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo dallarında Oscar adaylıkları da dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görülmüştü. Dünya çapında 42 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden Past Lives, Celine Song’u çağdaş sinemanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirmişti.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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