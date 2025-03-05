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Efsane Korku Filminin Devamı Geliyor: David Arquette Çığlık 7 Filmiyle Dönüyor!

Efsane Korku Filminin Devamı Geliyor: David Arquette Çığlık 7 Filmiyle Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.03.2025 - 23:18

Korku sinemasının ikonik serilerinden Çığlık (Scream), yedinci filmiyle geri dönüyor! 1996 yılında başlayan ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesi edinen seri, yeni filmiyle izleyicilere yeniden gerilim dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Özellikle serinin sevilen karakterlerinden Dewey Riley’i canlandıran David Arquette’in geri dönüşü, hayranları şaşırtan en büyük detaylardan biri oldu. Peki, yeni filmde Dewey nasıl bir rol üstlenecek? İşte Çığlık 7 hakkında merak edilen tüm detaylar…

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Korku sinemasının efsanevi serilerinden Çığlık (Scream), yedinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Korku sinemasının efsanevi serilerinden Çığlık (Scream), yedinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Kevin Williamson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın kadrosuna, serinin sevilen ismi David Arquette de dahil oldu. Beşinci filmde bıçaklanarak veda eden Dewey Riley karakterinin, yeni filmde nasıl yer alacağı ise merak konusu.

Son olarak ünlü oyuncu Joel McHale’in de ekibe katıldığı Çığlık 7’de, McHale Sidney Prescott’ın eşi Mark Evans rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Son olarak ünlü oyuncu Joel McHale’in de ekibe katıldığı Çığlık 7’de, McHale Sidney Prescott’ın eşi Mark Evans rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Film, 27 Şubat 2026 tarihinde sinemalarda olacak. Yıldızlarla dolu kadrosunda Courteney Cox, Neve Campbell, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace ve Sam Rechner gibi isimleri barındıran yapımın senaryosu ise Guy Busick tarafından kaleme alındı.

Siz filmi izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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