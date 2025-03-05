Efsane Korku Filminin Devamı Geliyor: David Arquette Çığlık 7 Filmiyle Dönüyor!

Korku sinemasının ikonik serilerinden Çığlık (Scream), yedinci filmiyle geri dönüyor! 1996 yılında başlayan ve yıllar içinde geniş bir hayran kitlesi edinen seri, yeni filmiyle izleyicilere yeniden gerilim dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Özellikle serinin sevilen karakterlerinden Dewey Riley’i canlandıran David Arquette’in geri dönüşü, hayranları şaşırtan en büyük detaylardan biri oldu. Peki, yeni filmde Dewey nasıl bir rol üstlenecek? İşte Çığlık 7 hakkında merak edilen tüm detaylar…